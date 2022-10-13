MHP İl Başkanı Demir'in acı günü
KİLİS - MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Bir süreden Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakamında çeşitli hastalıkları nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden Abdullah Demir için Kayabaş Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. MHP İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir'in hayatını kaybetmesi nedeniyle cenazeye yoğun katılım oldu. Kilis valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, Demir ailesinin yakınları ile çevre il ve ilçelerden gelen siyasi parti temsilcileri katıldı.
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