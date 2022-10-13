MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Demir'in acı günü

13.10.2022 14:08

MHP İl Başkanı Demir'in acı günü MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İl Başkanı Demir'in acı günü

KİLİS - MHP Kilis İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süreden Kilis Devlet Hastanesi yoğun bakamında çeşitli hastalıkları nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden Abdullah Demir için Kayabaş Caminde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilis Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. MHP İl Başkanı Mustafa Demir'in babası Abdullah Demir'in hayatını kaybetmesi nedeniyle cenazeye yoğun katılım oldu. Kilis valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, il protokolü, Demir ailesinin yakınları ile çevre il ve ilçelerden gelen siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Hastanesi, Mustafa Demir, Kilis, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP İl Başkanı Demir'in acı günü - Son Dakika
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