MHP Denizli İl Başkanı: 2024 Türkiye\'nin lider ülke olacağı yılın başlangıcı olacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni yılın barış, huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek; "2024 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılının giriş kapısı, lider ülke Türkiye'nin ilk adımı olacaktır" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 2023'ün Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı ve öncü yılı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, "Cumhuriyetin yeni yüzyılına muazzam ve muktedir bir geçişin temelleri milli birlik ve dayanışma bilinciyle atılmıştır. Milli birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kaynaşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı, cumhurla Cumhuriyetin kucaklayıcı karakteri önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti olacaktır. Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümünün ivme, ilham ve iradesiyle, milletimizin hak ettiği refah, huzur ve ekonomik rahatlamaya kısa süre içinde ulaşılacağına canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Hain terör saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyen MHP İl Başkanı Yılmaz, yeni yılın barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ederek; "Türkiye'nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir plan ortaya koyuldu. Tetiği çeken PKK'lı teröristtir ancak silahı temin eden, mermiyi veren, hedefi gösteren, eylem zamanını belirleyen, taktik ve stratejik hedefleri tayin eden güçler de terörü ve terörizmi himaye eden alçaklar var. Bu vatan kolay kazanılmadı, uğruna nice şehitler verildi. İç ve dış işgal cephesi çok iyi bilsin ki, irademiz Milli Mücadele iradesidir. Bu yüzden terör örgütü ve destekçilerinin hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. 2024'ün kazananı gene Türkiye ve Türk milleti olacaktır. 2024 yılı Türk ve Türkiye Yüzyılının giriş kapısı, lider ülke Türkiye'nin ilk adımıdır. Biz de bu yolda emin ve güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu duygularda 2024 yılının Türkiye'mize barış, huzur ve esenlik temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ