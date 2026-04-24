MHP İl Başkanlığına Mehmet Sait Kılıç atandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanlığı görevine, önceki dönem Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç atandı.

Daha önce Oğuzeli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kılıç, partisi tarafından Gaziantep İl Başkanlığı görevine getirildi. Kentte görev yaptığı dönemde vatandaşlarla kurduğu yakın ilişkiyle bilinen Kılıç'ın ataması, teşkilat içinde olumlu karşılandı. - GAZİANTEP