MHP'li Erdem: "İBB Başkanı İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor" - Son Dakika
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MHP'li Erdem: "İBB Başkanı İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor"

23.08.2022 14:26
MHP'li Erdem: "İBB Başkanı İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor"

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında, aynı binada birden fazla açılış yapılacağını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "150 Günde 150 Proje" çalışması kapsamında, aynı binada birden fazla açılış yapılacağını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor." dedi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde 37 seçim vaadinden sadece ikisini yerine getirdiğini söyledi.

İmamoğlu'na hangi nedenle oy verirse versin, herkesin büyük pişmanlık içerisinde olduğunu savunan Erdem, İmamoğlu'nun "İstanbul'da kreşsiz mahalle bırakmayacağız", "Bağımlılıkla mücadele merkezi açacağız", "Uygun fiyata nitelikli dil eğitimleri vereceğiz" gibi, kağıt üzerinde sayısız vaatte bulunduğunu, seçildiği günden bugüne kadar bu hususların da sadece sosyal medyada kaldığını belirtti.

Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "150 Günde 150 Proje" çalışmasına dikkati çekerek, "Seçime kadar 730 gün var ama '150 güne 150 proje' diyor. Yani '150 gün çalışacağım' diyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun "150 Güne 150 Proje" çalışması kapsamında, Çengelköy'de Kültür Merkezi, Yuvamız İstanbul, Mahalle Evi, İSADEM, Psikolojik Danışma Merkezi, Halkla İlişkiler İletişim Merkezinin açılışlarını yapacağını anlatan Erdem, "Çok ilginçtir ki; hepsi aynı adreste, aynı binada. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor." diye konuştu.

Binanın görselini basın mensuplarına gösteren Erdem, "'Basiret bağlanması' desek yetersiz. 'İstanbulluların aklıyla alay ediyor' desek, ayıp olur. İmamoğlu, İstanbul'un başına gelmiş en büyük felaket." dedi.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Arzu Erdem, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Erdem: 'İBB Başkanı İmamoğlu, oda oda açılış yapıyor' - Son Dakika

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