MHP İzmir'de Meme Kanseri Farkındalık Etkinliği

Politika

MHP İzmir Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığı, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

MHP İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikte farkındalık ve bilgilendirme amacıyla genel merkez tarafından hazırlanan broşürler KAÇEP üyesi kadınlarca dağıtıldı.

Etkinliğe eşi Hayriye Şahin ile katılan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, erken teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirilmenin faydalı olacağını kaydetti.

İzmir KAÇEP Komisyon Başkanı Elif Dilber de en çok görülen kanser türleri arasında 2. sırada yer alan meme kanseri hakkında kadınları bilinçlendirmek istediklerini ifade etti.

Etkinlikte uzman sunumuyla meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.