MHP İzmir İl Başkanı Şahin, Merih Demiral'ın heykelinin dikilmemesini eleştirdi

Politika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinde milli futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt işaretli heykelinin İzmir'de dikilmesine ilişkin önergenin reddedilmesini eleştirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, önergenin "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin heykel dikme yetkisi yoktur" gerekçesiyle reddedildiğini belirterek, İzmir depreminden sonra deprem heykellerinin dikilmesinde belediyenin hangi yetkiyi kullandığını sordu.

Kararı protesto ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşayan tüm Türkleri heyecan ve coşkuya sevk eden milli futbolcumuz Merih Demiral'ın heykelini yapalım teklifimiz karşısında hemen genlerinde bulunan etnik hastalıkları nüksedip 'hayır' demişlerdir. Zaten DEM'lenen, PKK güzellemesi yapan CHP'den fazlasını beklemiyorduk."