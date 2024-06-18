MHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi - Son Dakika
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Politika

MHP İzmir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

MHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, bayramların sevgi ve kaynaşma zamanı olduğunu belirtti. Osmanağaoğlu ayrıca, Müslüman coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek, duaların bu kardeşler için olduğunu ifade etti. MHP İl Başkanı Veysel Şahin ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, partililerle bayramlaştı.

18.06.2024 15:05
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MHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığındaki programa katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, bayramlarda sevgi üzerine köprüler kurulduğunu, insanların birbirleriyle kaynaştığını söyledi.

Müslüman coğrafyasında yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Osmanağaoğlu, "Sıkıntı yaşayan kardeşlerimizi de unutmuyoruz. Onlar için ellerimiz duada. Bayram namazında onların kurtuluşu için dua ettik. Allah onlara, bizim gibi bayramları kutlamayı nasip etsin." dedi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de birlik ve beraberliğin önemine değinerek, partililerle bayramlaştı.

Kaynak: AA

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