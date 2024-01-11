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MHP, Kayseri'de ilçe başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Kayseri'de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçeleri için adaylarını açıkladı. Adaylar şu şekildedir: Özvatan-Halit Demir, Pınarbaşı-Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan-Bekir Ayyıldırım, Sarız-Baki Bayrak.

MHP, Kayseri\'de ilçe başkan adaylarını açıkladı
11.01.2024 - 18:06,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri'de Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçe başkan adaylarını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 büyükşehir ilçe, 7 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın isim listesini açıkladı. Açıklanan listeye göre, MHP'nin Kayseri adayları şu şekilde:

"Özvatan- Halit Demir, Pınarbaşı- Menduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan- Bekir Ayyıldırım, Sarız-Baki Bayrak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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