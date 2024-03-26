MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, belediye işçilerine enflasyon farkı müjdesi bekliyor

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 8 bin belediye işçisine ek protokolle enflasyon farkının ödenmesi konusunu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la görüştüğünü söyleyerek, "Memduh Başkanımız 8 bin emekçimizle ilgili olarak inşallah yarın müjdeyi açıklar. Başkanlarımız yakışanı yaparlar" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Merkez ilçelerde 8 bin belediye çalışanına ek protokolle enflasyon farkının ödenmesi konusunu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la görüştüğünü ve bu konu hakkında Başkan Büyükkılıç'ın yarın bir görüşme yapacağını söyledi. 'Başkanlarım yakışanı yapar' diyen Ersoy, "Memduh Büyükkılıç Başkanımızla telefonda konuştum. Kendisi ek protokolün Temmuz ayında olduğunu söyledi. 'Ancak ek protokol yapılabilir mi? 'Yapılabilir' dedi. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız, Ahmet Çolakbayrakdar Başkanımız ve Mustafa Yalçın Başkanımız ile görüşülürse bir yol kat edileceğini düşünüyorum. Temmuz ayında yapılacak bu artışın Nisan ayında yapılmasının bence bir mahsuru yok. 'Bunu kendi açımdan söyledim ama sizin bütçe durumlarınızı bilmiyorum' dedim. Kendisine canlı yayında da bu şekilde söylediğimi ilettim. Memduh Başkanımızda yarın tekrar bir görüşme sağlayacağını söyledi. Benim görüşümde bu yönde olumlu, inşallah 8 bin kardeşimize Ramazan ayında vesile olmuş oluruz. Memduh Büyükkılıç Başkanımız bu konuyla yarın ilgilenecek. İnşallah diğer belediye başkanlarımızın da olumlu dönüş yapacağını düşünüyorum. Çünkü onlarda 8 bin emekçimiz için böyle bir fedakarlığı yapacaklardır diye umut ediyorum. 3 aydan da hiçbir şey olmaz. Ben olumlu olacağı kanaatindeyim. Memduh Başkanımız inşallah yarın müjdeyi açıklar. Memduh Başkanımızda diğer ilçe belediye başkanlarımıza da yakışan da budur diye düşünüyorum. Yakışanı yaparlar" şeklinde konuştu. - KAYSERİ