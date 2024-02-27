MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı\'na ilçelerin taleplerini iletti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aralarında Bünyan, Sarıoğlan ve Hacılar'ın da bulunduğu talepleri içeren dosyayı verdi.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Kayseri'deki ilçelerin sağlık ile ilgili talep ve isteklerini iletti. Bünyan, Sarıoğlan ve Hacılar ilçelerinde acil ihtiyaç bulunan konular hakkında dosya oluşturan Ersoy, aile sağlık merkezi, 112 istasyonu ile İldem ve Beyazşehir mahallelerine de talep edilen devlet hastanesiyle ilgili Koca'ya bilgi verdi. Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımında; "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek, Kayserimizdeki İlçelerimizin sağlıkla ilgili taleplerini bir dosya halinde ilettik. İlgi alakaları, taleplerimize olan olumlu yaklaşımları ve nazik hediyelerinden dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ersoy'un Bakan Koca'ya ilettiği talepler şu şekilde;
"Bünyan İlçemizde bulunan eski devlet hastanesinin güçlendirme çalışmalarının yapılıp hükümet konağı olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu binanın İçişleri Bakanlığı'na devir işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Bünyan İlçemize Aile Sağlık Merkezi ve Tam teşekküllü 112 İstasyonu kurulması talep edilmektedir. Yaklaşık 250 bin kişi nüfusu olan İldem ve Beyazşehir Bölgesine Devlet Hastanesi talep edilmektedir. Daha önce entegre hastane olarak hizmet veren ve kamu hastanelerine bağlanarak E sınıfı ilçe hastane statüsüne kavuşan Sarıoğlan Devlet Hastanesi fiziki olarak eski ve yetersizdir. İlçemiz için yeni hastane yapımı Bakanlığınızca yatırım programına alınmış olup, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt Mahallesine 1400/1 5414,03 metrekare arsa Kaymakamlık tarafından belirlenmiştir. İlçemiz ve civarında diyalize giren 15 hasta bulunmaktadır. Yeni yapılacak hastanede bu durumun göz önüne alınması hasta memnuniyetini artıracaktır. 06.02.2024 tarih ve E-54591778-756.99-236148123 sayılı yazımızla yatırım programında bulunan Sarıoğlan İlçe Devlet Hastanesi arsa bilgileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmiştir. İvedili bir şekilde yapımına başlanması talep edilmektedir. Hacılar İlçemiz toplamda 12 bin 465 nüfusa sahip olup, özellikle yaz aylarında 42.000'i geçmektedir. İlçede bulunan sağlık istasyonumuzla ilgili olarak; özelliklede ilçede görev yapan doktorlarımızın geçici görevlendirme ile değil kadrolu olarak görev yapması, hasta takibinin yapılabilmesi açısından öncelikli olarak talep edilmektedir. Hacılar İlçe merkezinin acil servis hizmeti vermesi, özellikle de kış aylarında ulaşım şartları vatandaşlarımızı zaman zaman zorlamasından dolayı önem arz etmektedir." - KAYSERİ
Son Dakika › Politika › MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı'na ilçelerin taleplerini iletti - Son Dakika
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, LA Galaxy takımına konuk oldu. Maçı tribünde izleyenler arasında Novak Djokovic, Candace Parker, Diana Taurasi gibi isimler de vardı. Kardashian'ın oğlu Saint, Arjantinli süperstar Messi ile el ele sahaya çıktı. Kardashian o anları paylaşmayı ihmal etmedi ve 'Saint bu gece La Galaxy - Inter Miami maçında Messi ile sahada yürüyor! O bir rüyayı yaşıyor!' notunu düştü.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem, iş yerlerinin kamerasına yansıdı.
Türkiye'de son 24 saat içinde 7 kadın, birlikte oldukları ya da boşanma aşamasındaki erkekler tarafından öldürüldü. Bursa, Adıyaman, Erzurum, Sakarya, İstanbul, Denizli ve İzmir'de gerçekleşen cinayetlerde kadınlar tabancayla veya bıçakla saldırıya uğradı. Bazı saldırganlar intihar etti. Kadınların öldürülmeden önce şiddet gördükleri ve yardım taleplerinde bulundukları biliniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın ''Siz Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu neden desteklemiyorsunuz?'' sorusuna sinirlenen Akşener, ''DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be'' yanıtını verdi.
Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin de alınmasına karar verildi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Sizin düşünceleriniz neler ?