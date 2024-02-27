MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı'na ilçelerin taleplerini iletti - Son Dakika
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Politika

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı'na ilçelerin taleplerini iletti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı\'na ilçelerin taleplerini iletti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Bünyan, Sarıoğlan ve Hacılar ilçelerinin sağlıkla ilgili taleplerini içeren bir dosya verdi. Ersoy, aile sağlık merkezi, 112 istasyonu ve devlet hastanesi taleplerini Bakan Koca'ya iletti.

27.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:33
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya aralarında Bünyan, Sarıoğlan ve Hacılar'ın da bulunduğu talepleri içeren dosyayı verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Kayseri'deki ilçelerin sağlık ile ilgili talep ve isteklerini iletti. Bünyan, Sarıoğlan ve Hacılar ilçelerinde acil ihtiyaç bulunan konular hakkında dosya oluşturan Ersoy, aile sağlık merkezi, 112 istasyonu ile İldem ve Beyazşehir mahallelerine de talep edilen devlet hastanesiyle ilgili Koca'ya bilgi verdi. Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımında; "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ederek, Kayserimizdeki İlçelerimizin sağlıkla ilgili taleplerini bir dosya halinde ilettik. İlgi alakaları, taleplerimize olan olumlu yaklaşımları ve nazik hediyelerinden dolayı sayın bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Ersoy'un Bakan Koca'ya ilettiği talepler şu şekilde;

"Bünyan İlçemizde bulunan eski devlet hastanesinin güçlendirme çalışmalarının yapılıp hükümet konağı olarak değerlendirilebilmesi için söz konusu binanın İçişleri Bakanlığı'na devir işlemlerinin yapılması talep edilmektedir. Bünyan İlçemize Aile Sağlık Merkezi ve Tam teşekküllü 112 İstasyonu kurulması talep edilmektedir. Yaklaşık 250 bin kişi nüfusu olan İldem ve Beyazşehir Bölgesine Devlet Hastanesi talep edilmektedir. Daha önce entegre hastane olarak hizmet veren ve kamu hastanelerine bağlanarak E sınıfı ilçe hastane statüsüne kavuşan Sarıoğlan Devlet Hastanesi fiziki olarak eski ve yetersizdir. İlçemiz için yeni hastane yapımı Bakanlığınızca yatırım programına alınmış olup, Sarıoğlan ilçesi Şenyurt Mahallesine 1400/1 5414,03 metrekare arsa Kaymakamlık tarafından belirlenmiştir. İlçemiz ve civarında diyalize giren 15 hasta bulunmaktadır. Yeni yapılacak hastanede bu durumun göz önüne alınması hasta memnuniyetini artıracaktır. 06.02.2024 tarih ve E-54591778-756.99-236148123 sayılı yazımızla yatırım programında bulunan Sarıoğlan İlçe Devlet Hastanesi arsa bilgileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğüne üst yazı ile gönderilmiştir. İvedili bir şekilde yapımına başlanması talep edilmektedir. Hacılar İlçemiz toplamda 12 bin 465 nüfusa sahip olup, özellikle yaz aylarında 42.000'i geçmektedir. İlçede bulunan sağlık istasyonumuzla ilgili olarak; özelliklede ilçede görev yapan doktorlarımızın geçici görevlendirme ile değil kadrolu olarak görev yapması, hasta takibinin yapılabilmesi açısından öncelikli olarak talep edilmektedir. Hacılar İlçe merkezinin acil servis hizmeti vermesi, özellikle de kış aylarında ulaşım şartları vatandaşlarımızı zaman zaman zorlamasından dolayı önem arz etmektedir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sağlık Bakanı'na ilçelerin taleplerini iletti - Son Dakika

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