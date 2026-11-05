MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasının sürdürülmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasının sürdürülmesini istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasının sürdürülmesini istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturmasının sonuna kadar sürdürülmesini istedi. Ersoy, kamu kaynaklarından rant devşirenlerin ortaya çıkarılmasını ve herkesin hesap vermesini istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, fon soruşturmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de Grup Toplantısı'nda özellikle vurguladığı gibi; fon meselesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, ""Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin de Grup Toplantısı'nda özellikle vurguladığı gibi; fon meselesinin üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Paraya para katma hırsıyla, bitmek bilmeyen bir açgözlülükle kamu kaynakları üzerinden rant devşirmeye çalışan kim varsa ortaya çıkarılmalıdır. Kurumlar ve kişiler kim olursa olsun; makamına, mevkisine, siyasi kimliğine bakılmaksızın herkes hesap vermelidir. Bu ülkede hiç kimse kendisini hukukun üzerinde göremez. Hiçbir isim korunmamalı, hiçbir ilişkinin arkasına sığınılmamalıdır. Milletin alın teri üzerinden kazanç kapısı oluşturmaya çalışanlara karşı sonuna kadar gidilmeli, kamu vicdanı mutlaka rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiSosyal MedyaMilletvekiliBaki ErsoyPolitikaKayseriGüncelMedyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Uyuyan kocasına yaptığı korkunç Ardından hayatına son verdi Uyuyan kocasına yaptığı korkunç! Ardından hayatına son verdi
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki... Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Chelsea’de akılalmaz olay Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu Chelsea'de akılalmaz olay! Her gün 2 saat o odadan çıkmıyordu
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
17:18
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
Tesisatçısının yazdıklarını görünce şoke oldu: Abi ne diyon
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:46
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
Afyonkarahisar’da iki araçta 5 kişinin cansız bedeni bulundu
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 18:02:50. #7.13#
SON DAKİKA: MHP Kayseri Milletvekili Ersoy fon soruşturmasının sürdürülmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android