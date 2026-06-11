MHP Konya'nın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika
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MHP Konya'nın Yeni Yönetimi Belirlendi

11.06.2026 21:33
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MHP Konya İl Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu belli oldu. Sedat Göncü birlik mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanlığı yeni yönetim kurulu belli oldu.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yazılı açıklamasında, yeni dönemin hayırlara vesile olmasını diledi.

Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı veren Göncü, şunları kaydetti:

"Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin olurları ve takdirleri ile Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Yönetim kurulumuzda görev alan tüm dava arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemizin teminatı olan milliyetçi ülkücü hareketin yıkılmaz iradesiyle kadim başkent Konya'mıza ayırmadan ayrıştırmadan özveriyle hizmet edeceğiz. Birliğimiz daim, devletimiz payidar, davamız muzaffer olsun."

İl yönetiminde, şu isimler yer aldı:

"Ahmet Ceyhan, Ahmet Fatih Satılmış, Ahmet Köse, Ahmet Kutalmış Tekelioğlu, Ali Babaoğlu, Ali Eker, Ali Özadam, Ali Rıza Koçyıldız, Alpaslan Gazi Tolğay, Ayhan Topalhan, Ayşe Çetin, Bahadır Alp Öztaş, Bahadır Demircan, Cemal Ünlü, Ekrem Can, Erol Özer, Ertan Parlak, Fatih Arıcı, Fatih Toklucu, Fatma Ravza Sayim, Fazlı Kaynar, Ferudun Tavlan, Gökhan Çetinkaya, Hakan Altunbaş, Hakkı Agah Ermumcu, Halil Doğancı, Halil Naci Kılıçarslan, Halil Poçanoğlu, Himmet Buğra Turan, İbrahim Ünüvar, İsmail İrem Kaya, İsmail Oral, İsmail Şirin, Kadir Oruç, Mehmet Akif Dilber, Mehmet Serdar Yaylacı, Mehmet Taylan, Mithat Er, Muhammed Ertan Kökdere, Muhammet Yusuf Ergül, Murat Olgun, Mustafa Durak, Mustafa Kalaycı, Mustafa Karaca, Mustafa Kutay Azkur, Mustafa Özmen, Mustafa Taha Çini, Mustafa Tarhan, Müzekka Yılmaz, Naim Süleyman Arnas, Niyazi Özden, Niyazi Yüksel, Nurhayat Yapıcı, Oğuzhan Pamukçu, Orkun Dülger, Osman Sami Şen, Sefa Doğru, Selçuk Parla, Songül Gizem Yücel, Süleyman Savran, Şenol Çaylak, Yusuf Aydın, Yusuf Erkeç ve Zeynep Rümeysa Eren."

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Politika, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Konya'nın Yeni Yönetimi Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İbrahim Gold İbrahim Gold:
    Sedat Göncü'nün açıklaması güzel olmuş birlik ve beraberlik mesajı her zaman kıymetlidir Konya için hayırlara vesile olur inşallah 0 0 Yanıtla
  • Meltem Hale Kekedeniz Meltem Hale Kekedeniz:
    yönetim kurulu belirlenmesi iyi hoş da bu kadar çok isim var birbirini tekrar etmiyorlar mı acaba yönetimin sağlıklı çalışıp çalışmadığını merak ettim açıkçası 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Tahtacı Ayşe Tahtacı:
    ya bu insanlar çalışırken parti işlerine mi bakıyo hani nasıl yetiştiyo herkes! 0 0 Yanıtla
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