MHP Kütahya Belediye Başkanları Ankara\'da Bakanlık Ziyaretleri Gerçekleştirdi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı olarak Kütahya'da seçimi kazanan 11 belediye başkanı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş öncülüğünde Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Heyet, gerçekleştirdikleri bakanlık ziyaretlerinde vatandaşların istek ve taleplerini iletti.

MHP heyetinin ilk durağı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakan Murat Kurum ile yapılan toplantıda belediye başkanları, ilçelerinin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları sorunları tek tek aktardı. Bakan Kurum, talepleri not alarak belediyelere hem nakdi destek hem de ekipman yardımı sağlanacağını belirtti. Toplantıda söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, tüm belediye başkanları adına Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Heyet daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede, belediyelere yönelik destek talepleri bir kez daha gündeme getirildi. Bakan Işıkhan, bakanlık olarak imkanlar dahilinde belediyelere gereken desteğin en kısa sürede sağlanacağını ifade etti. Milletvekili Erbaş, Bakan Işıkhan'a gösterdiği ilgiden ötürü teşekkürlerini iletti.

Ziyaretler kapsamında MHP heyeti, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret ederek dualar etti. Ardından MHP Genel Merkezi'ne geçen heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - KÜTAHYA