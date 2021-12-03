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MHP'li Akçay, Balıkesir'de "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

MHP'li Akçay, Balıkesir'de "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması

03.12.2021 14:52
MHP'li Akçay, Balıkesir'de "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlar var. Bütün bu saldırılar özünde, Türkiye'ye engel olma, diz çöktürme ve boyun eğdirme faaliyetleridir ki biz Türk milleti, Cumhur İttifakı ve MHP olarak, asla boyun eğmeyeceğiz.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlar var. Bütün bu saldırılar özünde, Türkiye'ye engel olma, diz çöktürme ve boyun eğdirme faaliyetleridir ki biz Türk milleti, Cumhur İttifakı ve MHP olarak, asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Akçay, Bandırma ilçesindeki Eti Maden Misafirhanesi'nde, partisinin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında yaptığı konuşmada, milletin esenliğinin, dirliğinin, bütünlüğünün korunmasının, ülkenin daha da gelişip kalkınması ve güçlenmesinin tek gayeleri olduğunu söyledi.

Terör örgütleri ve Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapan, milli meselelere muhalefet edenlerin gerçek yüzlerini milletle paylaştıklarını ifade eden Akçay, "MHP, sorun çözen, çözüm üreten ve inisiyatif alan bir partidir. MHP, bütün meselelere dünya ve Türk tarihi çerçevesinde, bir milli tarih şuuru içinde bakan bir partidir." diye konuştu.

Akçay, TBMM'nin demokrasinin gereği olan uzlaşmacı karakterinin daha belirgin hale geldiğini vurgulayarak, "Bakmayın siz CHP'nin ve diğerlerinin atıp tuttuğuna. TBMM, 100 yıllık tarihimize göre, çok daha fonksiyonel, etkili ve nitelikli yasama faaliyetleri yürütmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirten Akçay, "Şimdi Türkiye, daha güçlü. Sorunlarımız var mı? Elbette var. Az mı, çok mu? Çok. Büyük başın derdi de çoktur. Amerika'nın, Avrupa'nın sorunları yok mu? Onların sorunları bizden daha fazla. Böyle dışarıdan süper güç görüntüsü verdiklerine bakmayın." dedi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı olduğunu, bu yüzden kapatılmasını istediklerini ifade eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bunlar, HDP'nin paçalarına yapışmışlar, onların, emperyalist ülkelerin istekleri doğrultusunda hareket ediyorlar. Türkiye'nin yolunu kesmek istiyorlar. Türkiye'nin yolunu kesemeyecekler. Çünkü millet, kararlı. Cumhur İttifakı, güçlü bir şekilde bunlara direnerek, bu engelleri de aşıyor. Siyasal kuşatmalar, döviz saldırıları ve operasyonları, 10 büyükelçiliğin milli egemenliğimize yönelik hadsiz açıklamaları, anket oyunları, yalan haberlerle algı operasyonları, terör örgütleriyle eş zamanlı ve aynı amaca matuf söylemler, güçlenen Türkiye'ye boyun eğdirmek için yapılan operasyonlar var. Bütün bu saldırılar özünde, Türkiye'ye engel olma, diz çöktürme ve boyun eğdirme faaliyetleridir ki biz Türk milleti, Cumhur İttifakı ve MHP olarak, asla boyun eğmeyeceğiz."

"Asla inanmayın, 'öldük', 'bittik' gibi laflara"

Akçay, Millet İttifakı'nın merdiven altı siyaset yaptığını savunarak, "Milli güvenliğimizi tesis etmek için operasyonlar yapılıyor. Fakat bunlar, ellerine fırsat geçse bu operasyonları anında kestirip Türkiye'nin içindeki terör örgütlerinin azdırmak için ellerinden geleni yapıyor." şeklinde konuştu.

Dönemsel yaşanan ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu söyleyen Akçay, "Asla inanmayın, 'öldük', 'bittik' gibi laflara. Onlar, büyük kaosu, krizi tetiklemek için CHP'li Faik Öztrak ve İYİ Partili Durmuş Yılmaz, hainane bir şekilde dünya faiz lobilerinin, IMF'nin sözcülüğünü yapmaktadır. Bunların sözlerine asla itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece Türkiye'yi karıştırma niyetinde olduğunu öne süren Akçay, şöyle konuştu:

"CHP ve zihniyeti, Atatürk Kültür Merkezi'ni 13 yıl geciktirmiştir. Her şeye karşı çıkıp her şeyi engellemeye çalışan, 'Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Yabancılar yatırım yapmasın.' diye çağrıda bulunan hainane bir tutum. Her şeye karşı bunlar. Baltalamaya çalışıyorlar. CHP, Türkiye'nin gelişmesini engellemeye çalışan yabancı güçlerin sözcülüğünü yapıyor. CHP'de bu bir zihniyet. Bunca iddianızdan hiç mi bir özür borcunuz yok bu millete? CHP, Atatürk düşmanlarının, Atatürk'e 'Ben Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum.' diyenlerin elindedir."

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Akçay, Balıkesir'de 'Adım Adım 2023: İl İl Anadolu' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Akçay, Balıkesir'de "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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