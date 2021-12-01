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MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez - Son Dakika

MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez

01.12.2021 11:37
MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bilinmesi gereken husus Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bilinmesi gereken husus Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" dedi.

MHP Genel Sekreteri Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bazı milletvekillerinin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmelerine tepki gösterdi. MHP'li Ataman, Bahçeli'nin Mansur Yavaş ile ilgili açıklamasını hatırlatarak, "Şehrin çözüm bekleyen sorunlarına odaklanmak yerine camiamız üzerinde hesaplar yapan, kumpaslar peşinde koşan Belediye Başkanı sıfatlı bir kendini bilmezin MHP aleyhine olan faaliyetlerinden, her kirli tezgahta bu parmağın yer aldığından haberdar olduğumuzun bilinmesinde fayda vardır. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın partimizin grup toplantısının ardından sarf ettiği sözler üzerinden 'tehdit' yaygarası koparıp haddini aşan sözler söylemeye kalkan ve Belediye Başkanlarının arkasında olduklarını söyleyen CHP'nin sözcülerine ağızlarından çıkan sözlere hakim olmalarını tavsiye ediyoruz. Bu Belediye Başkanının ve onun partimize yönelik rezil kumpaslarının arkasında olduklarını zaten biliyoruz" dedi.

'HERKES HADDİNİ BİLMELİ'

MHP'li Ataman, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki göstererek, "CHP'yi PKK'nın oyuncağı haline getirmeyi akıllı bir siyaset zanneden Kılıçdaroğlu'nun Sayın Genel Başkanımızın sözleri için 'Akıl alır gibi değil' demesi hükümsüzdür. Sayın Genel Başkanımıza sınırlar belirlemeye kalkan aklı kıt CHP yöneticilerinin yarım akıllarını kendilerine saklamalarında kendileri adına fayda vardır. Partimize ve ülkücü-milliyetçi hareketin kutsallarına yönelik suistimal, saldırı, kumpas her nereden ve kimden gelirse gelsin, tarihin bize yüklediği sorumluluklar çerçevesinde cevap vereceğimizin, bunları ifşa edeceğimizin bilinmesinde fayda vardır. Herkes haddini bilmeli ve yetkilerinin hududunun farkında olmalıdır. Bilinmesi gereken bir diğer önemli husus da Sayın Genel Başkanımızın, ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İsmet Büyükataman, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MHP'li Ataman: Genel başkanımız kimseyi tehdit etmez - Son Dakika
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