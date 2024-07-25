MHP\'li Başkandan CHP\'li Belediyeye Mobbing İddiası

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde tekniker olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirildiğini ve aşırı sıcaktan bayılarak hastaneye kaldırıldığını belirterek, "CHP'li belediye mobbing işini abarttı" dedi.

MHP'den CHP'ye geçen Salihli Belediyesinde Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde tekniker olarak çalışan Erkan Keskin'in geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklardan geçen araçları saymakla görevlendirildiği iddia edildi. İddiayı ortaya atan MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, uygulanan mobbingin abartıldığını belirterek Erkan Keskin'in güneş çarpması sonucu bayıldığı ve hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Tüfek, konuyla ilgili Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve Zabıta Amiri hakkında şikayetçi ve davacı olacaklarını söyledi.

"Güneş altında kavşaktan geçen araçları saydırmışlar"

Yaşanan olayı anlatan MHP Salihli İlçe Başkanı Halil Tüfek, "Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde Tekniker olarak istihdam edilen Erkan Keskin, geçici görevlendirme yazısı ile Zabıta Müdürlüğünde kavşaklarda geçen araçları saymak üzere görevlendirilmiş, görev yaptığı yerde sandalye, şemsiye, kulübe gibi herhangi bir malzeme bulunmadan can güvenliği olmaksızın çalıştırılmaktadır. Kendisine uygulanan mobbingin oluşturduğu stres, şeker hastası olması ve yakın zamanda ameliyat olmasının da etkisiyle saat 16.10 civarlarında güneş altında ayakta durması sebebiyle fenalaşarak yere yığılmış, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Ön tanıya göre güneş (sıcak) çarpması olarak tedavisi yapılmış müşahede altında tutulmuştur. Bu olayla ilgili belediye başkanı ve zabıta amiri olmak üzere sorumlular hakkında şikayetçi ve davacı olacağız" dedi.

Öte yandan tedavi altındaki Erhan Keskin'in hastaneden taburcu olduğu ve 10 günlük rapor aldığı öğrenildi. - MANİSA