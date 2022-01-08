MHP'li Bulut: "Cumhur İttifakı Türkiye için vazgeçilmezdir" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Cumhur İttifakının Türkiye açısından kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Günü birlik politikalara ve günü birlik sıkıntılara bakarak bu ittifaka zarar verecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Ülkü Ocakları Tokat İl Başkanlığına getirilen Oğuzhan Yay'ı İl Başkanı Mustafa İpek ile birlikte ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ülkü Ocaklarının Türkiye için çok önemli görevler üstlendiğini, Milliyetçi Hareketin de mihenk taşı olduğunu ifade eden Bulut, "Ülkü Ocaklarındaki her bir kardeşimiz coşkun bir ırmak gibidir. Vatan, millet sevdasıyla yetişir ve bu ülke için canını vermekten geri durmaz. Her Ülkü Ocaklı için şanlı mazisi gurur tablosudur. Ülkü Ocaklarından yetişmek bir onur vesikasıdır. Tokat Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Oğuzhan Yay kardeşimiz de bu onurlu gençliğe liderlik edecektir. Kendisine şimdiden yapacağı hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.

"Cumhur ittifakı Türkiye için vazgeçilmezdir"

Cumhur İttifakının Türkiye açısından kıymetli ve vazgeçilmez olduğunu belirten MHP'li Bulut, "Günü birlik politikalara ve günü birlik sıkıntılara bakarak bu ittifaka zarar verecek eylem ve söylemlerden kaçınmalıyız. Çünkü bu ittifak yüce Türk milletinin varoluş mücadelesini vermektedir. Onun için herkes üstüne düşeni yapmalıdır" diye konuştu.

Ekonomik sıkıntıların, gündelik sosyal darlıkların eninde sonunda geçeceğini ifade eden Bulut, "Fakat bu ülkenin zarar görmesi durumunda onarılmaz yaralar açılacaktır. Düşmanlarımıza fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizi zor durumda bırakarak düşmanlarımızı güldürmeyeceğiz. İşte Kazakistan'ın durumu. Allah muhafaza neredeyse işgal edilecek. Büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Türkiye'nin düşmanları da güçsüz duruma düşmemizi bekliyor. İnanın en küçük fırsatı değerlendireceklerdir. Fakat bu ülkeyi sevenler, ülkücüler böyle ezik bir duruma azla müsaade etmezler ve etmeyecekler. 15 Temmuz'da bunu dünyaya gösterdik, yine gösteririz. Gün vatana, millete sahip olma günüdür. Bunun için de Cumhur İttifakının zayıflamasına asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - TOKAT