MHP'li Ersoy, Talas'taki kaya düşmesi ve taşkın riskini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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MHP'li Ersoy, Talas'taki kaya düşmesi ve taşkın riskini Meclis gündemine taşıdı

MHP\'li Ersoy, Talas\'taki kaya düşmesi ve taşkın riskini Meclis gündemine taşıdı
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MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'ndeki kaya düşmesi ve taşkın riskini TBMM gündemine taşıdı. Ersoy, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle sunduğu soru önergesinde güncel risk değerlendirmesi, risk altındaki konut ve vatandaş sayısı ile tahliye çalışmalarını sordu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Talas ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde kayalık alanların altında bulunan konutlardaki kaya düşmesi tehlikesi ile yerleşim alanından geçen dere yataklarının oluşturduğu taşkın riskini TBMM gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle yazılı soru önergesi sunan Ersoy; bölgede güncel afet risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını, risk altındaki konut ve vatandaş sayısını, tahliye ve güvenli alanlara yerleştirme çalışmalarını sordu.

Ersoy, sosyal medya aracılığı ile yaptığı paylaşımda; "Talas ilçemize bağlı Süleymanlı Mahallemizde kaya düşmesi ve taşkın risklerinin giderilmesi amacıyla konuyu Gazi Meclisimizin gündemine taşıdık. Kaya düşmesi ve taşkın risklerine ilişkin güncel incelemelerin tamamlanması, riskli alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, gerekli tahliye ve güvenli bölgelere yerleştirme çalışmalarının planlanması, geçici güvenlik tedbirlerinin alınarak kurumlar arası çalışmaların hızlandırılması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin taleplerinin ve sürecin takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP'li Ersoy, Talas'taki kaya düşmesi ve taşkın riskini Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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