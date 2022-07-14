MHP'li Garip; "15 Temmuz'da olduğu gibi hiçbir maşa birliğimizi bozamaz"

MHP Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Her hain şunu bilmelidir ki, bu topraklardaki milli birlik ve beraberlik hiçbir maşa eliyle bozulamayacak kadar güçlü bir mayaya sahiptir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Av. Yusuf Garip, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Garip, 15 Temmuz gecesinin FETÖ'nün kirli eliyle ülkenin hafızasından kolay kolay silinmeyecek hainliklere sahne olduğunu belirtti.

'İhanetlerini kanla tescillediler'

15 Temmuz'un vatana, bayrağa, aziz Türk Milletine yönelik büyük bir hainlik girişimi olduğunu belirten Başkan Garip, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış, beyni kafasının içinde ama komut düğmesi başkasının ellerinde olan, binlerce yıldır zaferden zafere koşmuş yüce Türk askeri kılığına bürünmüş hainler sahneye çıkmış ve ihanetlerini kanla tescillemişlerdir. Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün eli kanlı hainleri, kendi insanımıza, kendi askerimize ve polisimize silah doğrultmaktan ve tetiğe basmaktan çekinmeyerek hainliklerini tüm dünyaya göstermişlerdir" dedi.

'Milletimiz vatanına ve demokrasisine sahip çıkmıştır'

Türk halkının göğsünü siper ettiğini hatırlatan Başkan Garip, "Ancak bu hainlik, geçmişinde çok hainliği bertaraf etmiş aziz Türk Milleti'nin dirayetli duruşu, vatanına ve demokrasiye sahip çıkmasıyla adeta duvara toslamıştır. Hain kalkışmanın dakikalar sonrasında maske düşmüş ve ihanet açıkça ortaya çıkmıştır. Meydanları dolduran milyonlarca insanımız, asırlardır olduğu gibi göğsünü yine siper etmiş ve hainlere geçit vermemiştir. Denizlimizde de binlerce vatandaşımız hain kalkışmanın daha ilk dakikalarından itibaren meydanları doldurmuş ve vatanına sahip çıkmıştır. 15 Temmuz gecesinden bu yana, hainlere gereken dersler yargı önünde verilmiştir" diye konuştu.

'Bu milletin birlik mayası sağlamdır'

Türk halkının birlik ve beraberliğine vurgu yapan Başkan Garip, şunları söyledi: 15 Temmuz gecesi yaşanan ihanet, bu kutsal toprakların binlerce yıldır gördüğü ne ilk ne de son ihanettir. İpleri başkalarının ellerindeki kuklalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli yeminle belirlenen sınırlarını parçalamak için ne ilk kez saldırmış ne de son olmuştur. Derin tarih bilgimiz, atalarımızdan aldığımız cesaret genleri, bize ihanetin kokusunu alma ve onları bertaraf etme gücü vermiştir. Her hain şunu bilmelidir ki, bu topraklardaki milli birlik ve beraberlik hiçbir maşa eliyle bozulamayacak kadar güçlü bir mayaya sahiptir. Binlerce yıldır bıkmadan usanmadan geldikleri topraklarımızı, vatanımızı, birliğimizi tıpkı, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi kanımızın son damlasına kadar savunacağımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz. Bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyor, bu hain kalkışmada canını veren şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ