MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok - Son Dakika
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MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok

24.09.2022 14:49
MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün ve muhasım dış güçlerin masa altında gizlendiği 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün ve muhasım dış güçlerin masa altında gizlendiği 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar, milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımanın hevesindeler" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da Aziziye Kültür Merkezi'nde partisinin belediye başkanları, meclis üyeleri ve il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere seslenen Mustafa Kalaycı, muhalefeti eleştirdi. Kalaycı, "HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün ve muhasım dış güçlerin masa altında gizlendiği 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa kinin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bunlar, milli birlik ve kardeşlik bağlarımızı koparmanın derdindeler. Etnik ve mezhep temelli bölücülüğü kaşımanın hevesindeler. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Karabağ'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Mavi Vatanda Türkiye'nin etkin mücadele gücünü, haklı ve meşru varlığını tartışmaya açmanın emelindeler. Türkiye ekonomisini kötülemenin peşindeler. Milletimize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanların tek amacı yıkmaktır, tahrip etmektir, temellerimize dinamit koymaktır. Fakat başaramayacaklar, Türkiye'yi asla geçemeyecekler, cumhurun iradesini yenemeyecekler. Bizim zillete düşürülecek bir ülkemiz yoktur. Ülkemizi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı ya istiklal ya ölüm iradesinin mirasçısıdır. Cumhur İttifakı, Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı, Kızılelma seferberliğidir. Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye'den tarafız. Biz, zalime yavuz, mazluma yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini söyleyen Mustafa Kalaycı sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir. Milliyetçi Hareket Partisi, oy oranı ve milletvekili sayısı itibarıyla daha da güçlenecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultudadır. Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir. Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen herkesedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin özbeöz evladıdır. Gidecek başka bir yurdumuz yoktur. Sığınacağımız başka bir toprak yoktur. Sırt döneceğimiz tek bir insanımız yoktur. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Biz hep birlikte Türk milletiyiz."


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Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP'li Kalaycı: 6'lı masaya Türk milletinin itimadı yok - Son Dakika
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