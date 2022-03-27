MHP'li Kalyoncu'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine "ağaç" tepkisi - Son Dakika

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'taki palmiyelerin kesilmesine tepki gösterdi.

Hasan Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in tarihi ve doğal güzellikleriyle Ege'nin incisi olduğunu ancak kentin iyi yönetilmediğini savundu.

Kentin trafik, altyapı, imar, şehir planlaması, su kirliliği gibi sorunlarının bulunduğunu ifade eden Kalyoncu, belediye başkanlarını eleştirerek şunları kaydetti:

"Belediye başkanları zeytin derler, zeytin ağaçlarını katlederler. Sadece Karaburun ilçemizde Tarım İl Müdürlüğüne zeytinyağı tesisleri ve zeytin işleme tesisi yapımı için yapılan 28 başvuru, amaca uygun yapılaşma yapmamış ve bu tesisler yerine yüzme havuzlu villa yapılmıştır, tıpkı Tunç Soyer'in Seferihisar'da yaptığı gibi. Bu yapılara belediyeler kayıtsız kalmakta ve alınan yıkım kararlarını uygulamamaktadır. Durum böyleyleyken bu belediye başkanları zeytin ağaçlarının korunmasından bahsederler. Tunç Soyer şov yaparken dirençli şehirden bahseder, eyleme gelince yeşil alan oluşturmak yerine Kültürpark'ta palmiyeleri keser. Sonra da çevreden, doğadan söz eder. Tıpkı CHP yöneticileri gibi."

Öte yandan Kalyoncu, Karaburun ve Urla ilçelerinde düzenlenen MHP'nin "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarına katıldı.