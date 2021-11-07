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MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey" - Son Dakika

MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey"

07.11.2021 13:23

MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey" Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Şehit ailesine küfür etmesine tepki göstererek, "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey" dedi.

MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey"

ARDAHAN - Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Şehit ailesine küfür etmesine tepki göstererek, "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey" dedi.

Devlet Bahçeli'nin talimatıyla başlatılan "Adım Adım 2023; İl İl Anadolu" ziyaretleri kapsamında Ardahan'a gelen, Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara beraberindeki heyetle bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Kara, Ardahan şehit ve gazi aileleri derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Kara, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin herhangi bir üyesine siz şehit aileleri olarak küfür bile etseniz biz terbiyemizden dolayı saygı duyarız. Deriz ki; o Vatan'a bir evlat verdi, bacak verdi, kol verdi, göz verdi ve biz susarız ve deriz ki; ya biz onların hakkını nasıl öderiz. Öfkesinden, acısından ve sinirinden konuşuyor. Ama dünkü yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey. Bunlar Milliyetçi Hareket Partisi'nden temizlendikten sonra kendi bulundukları ortamda kendi leşleriyle kokmaya başladılar. Ağızlarından lağım akmaya başladı.

MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey
MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey

Milliyetçi Hareket Partisi, Lütfü Türkkan, Konya, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: 'Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li Kara'dan Türkkan tepkisi: "Yapılan küfrü hazmetmemiz imkansız bir şey" - Son Dakika
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