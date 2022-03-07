MHP'li Kılavuz: "Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır" - Son Dakika

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başıboş sokak köpekleri tehlikesinin, yaşanan vahim olaylarla yürekleri acıtmaya devam ettiğini belirtti.

Antalya Serik'te dün bir çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığını ve geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığını anımsatan Kılavuz, "Son zamanlarda artan başıboş sokak köpeği saldırıları, sorunun göz ardı edilemez boyuta ulaştığını ve mutlak surette önleyici ve engelleyici tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir." dedi.

Kılavuz, sürü halinde dolaşan bu hayvanların park alanlarını ve sokakları mesken tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Daha fazla insanın canının yanmaması için bir an önce bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve sonuç alıcı tedbirler alınması konusunda duyarlı olmak hepimizin asli vazifelerindendir. Başıboş sokak köpekleri tehdidi konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada yapılan iyi örnekler incelenerek bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. Hepimiz hayvansever insanlarız. Hayvanlarımıza herhangi bir şekilde kötü bir muamelenin, saldırının, şiddetin yapılmasına asla izin vermeyiz fakat insanlarımızın, çocuklarımızın paramparça hale gelmesine, korkular içerisinde travmalar yaşamasına da izin vermememiz gerekiyor."

Kılavuz, sokak köpeklerine yönelik sistemli kısırlaştırma programlarının yanında hayvan barınaklarının ve hayvan hastanelerinin çoğaltılmasını, barınaklarda hizmet standartlarının artırılmasını, belediyeler tarafından beslenme noktaları oluşturulmasını, sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi.