MHP\'li Özdemir, Kayseri\'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını Bakan\'a sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları sordu. Özdemir; verdiği yazılı soru önergesinde söz konusu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Bakanlığın yürüttüğü denetim ve çalışmaları sordu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, bu durumun canlı hayvan üreticilerini mağdur ettiği yönündeki iddialara dikkat çekti. Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;

"Seçim bölgem Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleşen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda; konu ile ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır? Et kombinalarının denetlemeleri hangi sıklıkta yapılmaktadır? Denetlemeler neticesinde usulsüz uygulamalarda bulunan firma ya da firmalar var mıdır? Usulsüzlük tespit edilen firmalara uygulanan yaptırım ya da cezai işlemler nelerdir? 2025 ve 2026 yılında kaç firmaya cezai işlem uygulanmıştır?"