MHP'li Özdemir, Kayseri'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını Bakan'a sordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP'li Özdemir, Kayseri'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını Bakan'a sordu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP\'li Özdemir, Kayseri\'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını Bakan\'a sordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, et kombinalarındaki usulsüz kesim iddialarını TBMM'ye taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği önergede üreticilerin zarara uğratıldığı iddialarını, denetimleri ve 2025-2026'da kaç firmaya ceza verildiğini sordu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları sordu. Özdemir; verdiği yazılı soru önergesinde söz konusu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddialarına ilişkin Bakanlığın yürüttüğü denetim ve çalışmaları sordu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamalar yapıldığı yönündeki iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Özdemir, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya verdiği yazılı soru önergesinde; Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleştirilen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, bu durumun canlı hayvan üreticilerini mağdur ettiği yönündeki iddialara dikkat çekti. Özdemir; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde şu ifadelere yer verdi;

"Seçim bölgem Kayseri'de bazı et kombinalarında gerçekleşen kesimlerde usulsüz ve etik dışı uygulamaların yapıldığı, bu uygulamaların canlı hayvan üreticilerini zarara uğrattığı iddia edilmektedir. Bu kapsamda; konu ile ilgili bakanlığınıza ulaşan şikayet var mıdır? Et kombinalarının denetlemeleri hangi sıklıkta yapılmaktadır? Denetlemeler neticesinde usulsüz uygulamalarda bulunan firma ya da firmalar var mıdır? Usulsüzlük tespit edilen firmalara uygulanan yaptırım ya da cezai işlemler nelerdir? 2025 ve 2026 yılında kaç firmaya cezai işlem uygulanmıştır?"

Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket PartisiTarım ve Orman BakanıHayvan Haklarıİsmail ÖzdemirMilletvekiliPolitikaKayseriGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Kaymakam ile başsavcının ’patates’ kavgasının perde arkası ortaya çıktı Kaymakam ile başsavcının 'patates' kavgasının perde arkası ortaya çıktı
Pegasus’tan dev satın alma İki havayolunu birden bünyesine kattı Pegasus'tan dev satın alma! İki havayolunu birden bünyesine kattı
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
13:08
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 14:59:41. #.0.2#
SON DAKİKA: MHP'li Özdemir, Kayseri'de et kombinalarındaki usulsüzlük iddialarını Bakan'a sordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei