MHP'li Öztürk: "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi temsilde adaletin güçlendirmesini hedefliyor" - Son Dakika
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MHP'li Öztürk: "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi temsilde adaletin güçlendirmesini hedefliyor"

14.03.2022 18:08
MHP'li Öztürk: "Seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi temsilde adaletin güçlendirmesini hedefliyor"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifiyle seçim barajının yüzde 7'ye düşürüleceğini, bununla da temsilde adaletin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Seçim Kanunu teklifiyle seçim barajının yüzde 7'ye düşürüleceğini, bununla da temsilde adaletin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Rusya- Ukrayna savaşının 20 gündür devam ettiğini anımsattı. Halil Öztürk, bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barışa ve ateşkese yönelik gayretli ve özverili çabalarını desteklediklerini ifade etti.

Etnik kimlikleri ayırmaksızın bütün insanların kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Öztürk, herkesin barış ve huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinen Öztürk, teklifle seçim barajının yüzde 7'ye düşürülerek, temsilde adaletin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Öztürk, şöyle konuştu:

"Bizler Cumhur İttifakı olarak her alanda demokrasiye inanmaktayken sözde demokrasi havarilerinin her geçen gün demokrasiden ne kadar uzaklaştıklarını hayret ve üzüntüyle milletimizle beraber izlemekteyiz. Aziz milletimizin 2017 yılındaki kıymetli oylarıyla verdiği anayasa değişikliği kararına ve ardından 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verdiği yüzde 52'lik kararına saygı duymayan, o günden bu yana bu demokratik sonuçları hazmedemeyenleri görüyoruz.

Hukuka inandıklarını iddia edenlerin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun, seçilmesi durumunda Kavala, Demirtaş, KHK'lılar kim varsa serbest bırakacaklarını bugünden ilan ettiklerini ibret ve dehşetle izliyoruz. Bu adalet anlayışınıza millet nasıl oy versin? Bu hukuk anlayışı ancak muz cumhuriyetlerinde olur."

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Halil Öztürk, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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