MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi

MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı

16.06.2022 15:11
MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ilgili bakanlıkları, kanunla koruma altına alınan vatandaşın kişisel verilerini maddi menfaat karşılığında toplu halde satanlar ile ticari maksatları uğruna izinsiz kullanan kişi ve firmalar hakkında işlem yapmaya çağırdı.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, ilgili bakanlıkları, kanunla koruma altına alınan vatandaşın kişisel verilerini maddi menfaat karşılığında toplu halde satanlar ile ticari maksatları uğruna izinsiz kullanan kişi ve firmalar hakkında işlem yapmaya çağırdı.

Türkiye'de son dönemde reklam ve pazarlama amaçlı ev ve mobil telefonlarına gelen çağrılar ile atılan kısa mesajlar, tüketicilerin en çok şikayetçi oldukları konular arasına girdi. MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu da milyonların cep telefonu numarası ve elektronik posta adresi gibi kişisel verilerini yasal olmayan yöntemlerle ele geçirip, ticari maksatları uğruna attıkları SMS mesajları ve yaptıkları aramalarla vatandaşı canından bezdiren kişi ve firmaları TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili gündem dışı söz olan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Milletvekili Vahapoğlu, 1 Mayıs 2015'te yürürlüğe giren 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'la reklam iletileriyle ilgili olarak bazı sınırlamalar getirildiğini hatırlattı. Söz konusu kanunun 6. maddesinde ticari elektronik iletilerin internet veya cep telefonu üzerinden ancak alıcılardan önceden onay almak şartıyla gönderilebileceğinin açık bir şekilde hükme bağlandığını vurgulayan Vahapoğlu, "Bu hükme rağmen son günlerde özellikle cep telefonu numaraları veri tabanının bazı şirketlerce 3. kişi ya da firmalara satıldığı, bunlardan maddi gelir elde edildiği bilgileri basında ve sosyal medyada sıklıkla yer almaktadır" dedi.

"Suç işliyorlar"

"Bu bilgileri satın alan şirket ve şahıslar izinsiz SMS, e-posta ve arama yaparak Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre suç işlemektedirler" diyen Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Toplu olarak bu bilgileri satan şirketler ile bunu ticari maksatla kullananlar hakkında ilgili bakanlıklar ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun dikkatlerini çekmek istiyorum" şeklinde konuştu.

TBMM'deki konuşmasının ardından kısa bir değerlendirme yapan Milletvekili Vahapoğlu, "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda da belirtildiği üzere vatandaşa ait ve kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak tanımlayabilen isim, soy isim, doğum yeri ve tarihi, sosyal güvenlik numarası, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, pasaport numarası, özgeçmiş, görüntü ve ses kayıtları, adres ve e-posta bilgileri, parmak izi gibi bilgiler kişisel veridir. Dolayısıyla kişiliğin korunması, kişisel verilerin korunması demektir. Aynı zamanda özel hayatın gizliliği hakkı çerçevesinde da kişisel verilerin korunması şarttır" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
CHP'li Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Bir Firma ile Paylaşıldığı İddialarını Bakan Özer'e Sordu CHP'li Onursal Adıgüzel, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Kişisel Verilerinin Bir Firma ile Paylaşıldığı İddialarını Bakan Özer'e Sordu Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu? Kişisel verilerin satışı yasaklanıyor: Çözüm olur mu? Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 48 bin vatandaşın kişisel verisi ele geçirilmiş Sinop merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 48 bin vatandaşın kişisel verisi ele geçirilmiş
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:59 Dünyaca ünlü K-pop grubu BTS, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dağıldıklarını duyurdu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
14:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı toplantıda Bülent Arınç'ın elini sıkmadı!
14:22 Son dönemde aldığı eleştiriler hakkında konuşan Hakan Ural: Ölümü göze aldım
14:08 Son halini paylaşan Sertab Erener'e yorum yağdı! "Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu zannettim"
13:53 Genel Sağlık Sigortası prim borçlarına af kapıda! 5 bin TL ve altındaki borçlar silinecek
13:35 Ebru Şallı, leopar desenli mayosuyla fotoğraf paylaştı, takipçileri mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 15:15:02. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Vahapoğlu kişisel verileri izinsiz kullanan kişi ve firmaları TBMM'ye taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement