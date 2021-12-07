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MHP'li vekilden Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür - Son Dakika

MHP'li vekilden Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür

07.12.2021 16:31
MHP'li vekilden Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 11 yıl sonra tamamlanarak hizmete açılan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu nedeniyle teşekkür ettiGeçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük ilk...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na 11 yıl sonra tamamlanarak hizmete açılan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu nedeniyle teşekkür etti

Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Avrupa'nın en büyük ilk 5 havuzu arasında yer alan, Türkiye'nin ise en büyük havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili açıklamada bulunan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay'a ise övgüler yağdırdı.

"Havuz inşaatında yatıp kalktı"

Gaziantep'te açılan Olimpik Yüzme Havuzu'nun en büyük, en modern ve en donanımlı havuz olduğunu ifade eden Gaziantep Milletvekili Taşdoğan, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gaziantep'e yapmış olduğu yatırımlarla birlikte, şehrimiz gençlik ve spor düzeyinde önemli bir konuma gelmiştir. Önümüzdeki haftalarda ise Türkiye'nin en büyük yüzme havuzu olma özelliğini taşıyan Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu 11 yıl sonra tamamlanarak açılmıştır. Bitirilme aşamasındaki emeklerinden dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik olmak üzere her branşta sporun ilerlemesi için Gaziantep'te büyük özveri ile çalışan, havuzun bitmesi için deyim yerindeyse orada havuz inşaatında yatıp, kalkan ve çalışkanlığıyla örnek olan bürokratlarımızdan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Muhittin Özbay'a da teşekkür ediyorum. Gazi şehrimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

MHP'li vekilden Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Kasapoğlu, Gaziantep, Yüzme, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li vekilden Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür - Son Dakika


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