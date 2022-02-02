MHP'den 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' temalı yeni bir faaliyet takvimi hazırladıklarını, ilk toplantının 18 Şubat'ta İzmir'in Bayraklı ilçesinde yapılacağını belirterek, "Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içermektedir" dedi.

MHP'li Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik faaliyet programlarına devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda ilk olarak Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bu hafta sonu Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile milletvekillerinin, 11-13 Şubat'ta ise il başkanlarının katılacağı toplantıların yapılacağını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Daha sonrası içinse 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' teması altında yeni bir faaliyet takvimi planlanmıştır. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, özellikle yurdumuzun Doğu Akdeniz ve Ege bölgesindeki ilçelerinde yoğunlaşacaktır. Toplantıların ilki, 18 Şubat Cuma günü İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilecektir. Bilindiği üzere Bayraklı, vaktiyle Akdeniz'deki Türk hakimiyetini sürdürmek üzere levent toplamak için denizcilerimizin bayrak açtığı mevkiden adını alan güzide bir ilçemizdir. Bayraklı ismi, bu çerçevede milletimizin Akdeniz ve Ege'deki hakimiyetini simgelemektedir. MHP açısından da Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarına İzmir'in Bayraklı ilçesinden başlanması, sembolik bir anlam ifade etmekte, bir mesaj taşımaktadır. Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları, devletin bekasına ve milletin bütünlüğüne dönük bir siyasi seferberlik çağrısı içermektedir. Toplantılarda, Türkiye 'yi ve özellikle de siyaseti yeniden dizayn ederek meşru yönetimi değiştirmek isteyen küresel emperyalizmin çıkarları doğrultusunda hareket eden arızalı muhalefete karşı partimizce bayrak açıldığı ilan edilecektir" dedi.'CHP'NİN KİRLİ OYUNLARINI BOZACAĞIZ'

Yalçın ayrıca, toplantılarda doğruları söyleyeceklerini belirterek, "CHP ve bağlaşıklarının kirli oyunlarını bozacak, tezgahlarını dağıtacağız. Anlatma ve Aydınlatma Toplantılarında, Cumhur İttifakı'nın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek siyasetler üstü bir milli mutabakat projesi olduğunu tekrarlayacağız. Cumhuriyet'e sahip çıkma görevimizi büyük bir iştiyak ve ciddiyetle sürdüreceğiz. Onu ve bağımsız Türkiye'yi, kurucu çizgisinden saparak küresel aktörlerin maşası haline gelen CHP ile ortaklarının insafına bırakmayacağız" ifadesini kullandı.