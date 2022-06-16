MHP'li Yalçın: "Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır" - Son Dakika
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MHP'li Yalçın: "Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır"

16.06.2022 12:58

MHP'li Yalçın: "Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır" MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.

MHP'li Yalçın: "Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır"

DİYARBAKIR - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatıldığını duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır
MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır
MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır
MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır

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MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır MHP'li Yalçın: Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır Semih Yalçın Duyurdu: 'Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı' Semih Yalçın Duyurdu: 'Mhp Diyarbakır İl Teşkilatı Feshedildi, İl Başkanlığı Kapatıldı'
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li Yalçın: 'Diyarbakır İl Başkanlığımız kapatılmıştır' - Son Dakika

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