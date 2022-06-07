MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar

07.06.2022 11:10

MHP lideri Devlet Bahçeli, son dönemde anketlerde partisinin oyunun yüzde 7 ve daha aşağıda gösterilmesi hakkında açıklama yaptı. Bahçeli, "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Gerçek anketi yapacak milletir" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, son gerçekleştirilen seçim anketlerinde yüzde 7.1 ve daha aşağısında gösterildi. MHP'nin oy oranlarına Devlet Bahçeli'den tepki gecikmedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısından anket şirketlerine sert çıktı.

"ANKETLE DOĞMADIK Kİ ANKETLE ÖLELİM"

Bahçeli, "Demokrasiye ve millet iradesine kast etmek için sıraya giren güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Davada ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanları, Türk milleti rezil edecektir. Cumhur başkanını seçecek o da Erdoğan olacaktır" dedi.

"GERÇEK ANKETİ YAPACAK OLAN MİLLETTİR"

Bahçeli, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Gerçek anketi yapacak olan asıl güç milletindir. MHP'ye kefen biçenler günü geldiğinde o kefeni kendileri giyecek. Zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. 6'lı masaya Türk milletinin itimadı asla yoktur. Bu masa hıyanetin, husumetin ve hezimetin masasıdır. 6'lı masa kifayetsizliğin masasıdır. Bu her yerinde çatlakların olduğu masadır.

"BU MASA KİNİN VE KİRİN MASASIDIR"

Henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. Bu masa kinin, kirin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bu masa zilletin mayalandığı zararlı kımıl masasıdır. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Umudumuz millettir.

"TÜRKİYE'NİN ROTASI CUMHUR'UN İRADESİYLE ÇİZİLECEK"

İlkeli, milli ve dürüst siyaset sorunların aşılmasında yegane imkan, asıl fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması elbette düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası Cumhur'un iradesiyle çizilecektir. Bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığının kuşatması kırılacaktır. Hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık bir mücadelenin içindedir. Fiyat etiketlerini yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.

"VATANDAŞIMIZIN KAZANCINA MUSALLAT OLANLARA SEYİRCİ KALINMAYACAK"

Gıda, enerji, akaryakıt fiyatlarında dengesizliklerin ekonomik bir temeli ve makul ve meşru nedeni yoktur. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın kazancına musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Fiyatların artışı konusunda ajan gibi faaliyet içinde olanların lekeli varlığı inkar edilemez.

Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır. 2022 ilk çeyreği GSYİH yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir."

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar - Son Dakika


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