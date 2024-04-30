MHP Lideri Bahçeli: İsrail'in Gazze'deki soykırım suçunu Türkiye takip edecek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu soykırım suçunun takipçisinin Türkiye olduğunu belirtti. Bahçeli, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu konuda gereken adımları atacağını ifade etti.
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30.04.2024 11:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli: İsrail'in Gazze'deki soykırım suçunu Türkiye takip edecek - Son Dakika
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