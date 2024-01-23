 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP lideri Bahçeli: İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

MHP lideri Bahçeli: İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda ve genel kurulda destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli, İsveç'in cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve yönetimin tavırlarını desteklediklerini belirtti.

MHP lideri Bahçeli: İsveç\'in NATO üyeliğine destek vereceğiz
23.01.2024 - 23:09,
Abone Ol

MHP lideri Bahçeli: " İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Bahçeli, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırları özleşir gibi hareketle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, İsveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz - Son Dakika


10:19
Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01
Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00
Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57
13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan 'Artık bitiyor' çıkışı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza

Son Dakika
10:19 Moğolistan'da patlayan tanker yangınında en az 6 kişi öldü
10:01 Şangay açıklarında 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan gemi başka bir gemiye çarparak battı
10:00 Beşiktaş, Nemanja Matic'i transfer etmeye hazırlanıyor
09:57 13 milyon TL alıp konsere çıkmadılar mı? Zeynep Bastık ve Edis'in şirketinden yalanlama geldi
09:07 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TBB Başkanı'ndan "Artık bitiyor" çıkışı
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 10:43:32. #1.13#
SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli: İsveç'in NATO üyeliğine destek vereceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement