MHP lideri Bahçeli: İsveç\'in NATO üyeliğine destek vereceğiz

MHP lideri Bahçeli: " İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Bahçeli, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırları özleşir gibi hareketle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir" açıklamasında bulundu.