MHP lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken "bölücü kebapçılar" sözleri üzerine canlı yayında açıklama yaptı - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında "Çarşı pazar marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak şikayet edenlere hak veriyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık eden bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" ifadelerini kullanmıştı.

"YANDAŞLARINI ÖLÜM ORUÇLARINA MAHKUM EDİP KEBAP YİYENLER"

Merak konusu olan sözleri sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün " Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı"nda bir konuşma gerçekleştirdi. Grup toplantısında söylediği "Bölücü kebapçılar" tanımlaması hakkında konuşan Bahçeli HDP'yi kastederek "Bir yandan yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, bir yandan kebap yiyen kebapçılardır." ifadeleri kullandı.

"ANNELERİNİZ KOLLARINI AÇMIŞ SİZLERİ BEKLİYOR"

Bahçeli konuşmasında terör örgütüne katılanlara dönüş çağrısı yaparak "Bölücü PKK'dan kurtulun, analarınıza koşun, zalimlere oyuncak olmayın. Evinize dönün. Anneleriniz kollarını açmış sizleri bekliyor" dedi.

Diyarbakır annelerinden de bahseden Bahçeli "Haklı ve cesur bir eylem başlatan anaların sayısı 250'ye yaklaşmıştır. HDP terörist devşirme mekanizmasının ara durağıdır." dedi.

YARDIMCISI FOTOĞRAFLA AÇIKLAMIŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Bahçeli'nin sözleri sonrasında HDP'nin yönetici ekibi ve PKK elebaşı Cemil Bayık'ın kebap yediği anların fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafta, bir yer sofrası etrafında toplanan HDP Eski Eş Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP Milletvekilleri Sırrı Sakık, Aysel Tuğluk ve Prof. Dr. Büşra Ersanlı'nın kebap yediği görülmüştü. Yönter, paylaştığı fotoğrafın üzerine de "Bölücükebapçılar" etiketini düşmüştü.