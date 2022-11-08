Bahçeli'nin AK Parti'nin HDP ziyaretine yaptığı yorum tepki çekti! Herkes 9 ay önce yaptığı konuşmayı paylaşıyor

Anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere partilerle temasa geçen AK Parti, bu kapsamda HDP'yi de ziyaret etmişti. Herkes bu adıma Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin nasıl tepki vereceğini merak ederken, Bahçeli bugün grup toplantısında ziyarete ilişkin konuştu.

"GAYET DOĞAL VE DOĞRU BİR ADIMDIR"

Bahçeli, "AK Parti heyetinin Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi gayet doğal ve doğru bir adımdır. HDP'ye nasıl baktığımızı tekrar etmeye lüzum duymuyorum. AK Parti heyetinin CHP ile kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflistir. Bizim gözümüzde HDP neyse, CHP de aynısıdır. Biz çözümün nasıl olacağına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak Bahçeli'nin bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Birçok kişi Bahçeli'nin 9 ay önceki açıklamasıyla bugün yaptığı açıklamayı karşılaştırarak, iki farklı söyleme dikkat çekti.

9 AY ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Bahçeli 9 Şubat 2021 tarihinde CHP'nin HDP ile yaptığı görüşmeyi eleştirerek, "CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir" ifadelerini kullandı.