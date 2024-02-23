Politika

MHP'lilerden Bakan Tunç'a mehter marşlı, maytap ve konfetili karşılama

BARTIN - Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve projelerinin tanıtıldığı programda, MHP'liler tarafından Adalet bakanı Yılmaz Tunç için mehter marşlı, maytap ve konfetili bir karşılama programı düzenlendi.

Memleketi Bartın'da bir dizi etkinlik ve açılışlara katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sonrasında ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan ve mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve projelerinin tanıtıldığı programa geçti. Programın düzenlendiği Belediye Sosyal tesislerinin girişinde MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve MHP'liler tarafından karşılandı. Bakan Tunç, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Ak Partililerin sosyal tesislere girdiği anda, davul zurna ekibi tarafından Mehter Marşları çalınırken, maytaplar yakılarak, konfetiler patlatıldı. Ak Partili ve MHP'lilerin buluştuğu programda konuşan MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül, "İnşallah burada 31 Mart'ta çıkacak olan netice, bundan sonraki beş yılda yerel yönetimlerde, hükümetimizle birlikte uyumlu bir şekilde hizmet görecek bir neticeyi alacağız. Allah'a hamdolsun Cumhur İttifakı burada. Cumhur İttifakı'nın diğer ittifaklardan farkını her zaman ortaya koymaya çalıştık. Bizim ittifakımız seçim ittifakı değildir. Bizim ittifakımız proje değildir. Bizim ittifakımız hesabi değildir, hasbidir, samimidir ve Türkiye'yi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletine yönelen bütün tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye ve özellikle Türkiye'nin yüzyılında devletimizi, memleketimizi dünya milletler sahnesi içerisinde dünya devletleri içerisinde en üst seviyeye taşıma gayesini hedef edinen bir birlikteliktir. Bu açıdan Cumhur İttifakı Türkiye'de eşsiz bir siyasi birlikteliktir. Diğerlerinin ne hale geldiğini hep beraber gördük. Bugün samimi olup da muhalif düşünceye sahip olanların dahi 'İyi ki seçilmemişler, İyi ki Türkiye'nin başına gelmemişler' dedirttiği bir durumu hep beraber görüyoruz. Sapır sapır dağılan kapı arkası gizli ilişkilerin su yüzüne çıktığı, herkesin birbirini gambazladığı ve meselenin Türkiye değil de kendi siyasi ikballeri olduğunun anlaşıldığı, bütün çıplaklığı ile su yüzüne çıktığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. İyi ki Cumhurbaşkanımız seçilmiş, iyi ki Cumhur İttifakı muvaffak olmuş diyoruz. Bunu sadece biz demiyoruz. Muhalefete destek verenler de bugün bunu söylüyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Tunç ise, konuşmasında, "Cumhur İttifakı bir proje ittifakı değil. Bir masa Başında bir araya gelip de birlikte bir ittifak kuralım. Şunları şunları da dahil edelim. Milletten daha fazla oy alalım, iktidarda kalalım şeklinde oluşturulmuş bir ittifak değil. Biz siyaset mühendisliği değiliz. Masa başında birkaç kişinin oluşturduğu bir siyaset düzenlemesi değil. Cumhur ittifakı milletin talebiyle ortaya çıkan ve Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin yüzyılının, Türkiye yüzyılının inşaat sürecinde bir araya gelmiş bulunan ittifaktı. İşte önceki ittifakları gördünüz. Seçimlerde bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı adayları vardı. Şimdi o adayı, partilerine genel başkanı olmaya bile layık görmediler. Şimdi arkasından her türlü aleyhinde konuşuyorlar. Yardımcıları vardı bir sürü. O yardımcıları da çil yavrusu gibi dağıldı. Nerede olduklarını da bilmiyoruz Şimdi düşünün değerli hemşerilerim. Bunlar şeş kaza seçimi kazanmış olsalardı, ne olacaktı bu ülkenin hali? Muhalefette anlaşamayanlar, iktidarı nasıl paylaşabilirlerdi. İşte böyle bir hava ortamına milletimiz Türkiye'yi sürüklemek istemezdi Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi" diye konuştu.

Programda Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Belediyesi meclis üyeleri ve projeler kamuoyuna tanıtıldı.