MHP Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ve Grup Yönetimi belirlendi - Son Dakika
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MHP Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ve Grup Yönetimi belirlendi

06.06.2023 19:59

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi. Meclis Başkanvekilliği görevine İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliği'ne Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Grup Başkanvekilliklerine ise Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Meclis Başkanlık Divanı'nda MHP'ye düşen üyelikler ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Milletvekili Celal Adan geçen dönem olduğu gibi bu dönem de Meclis Başkanvekili olarak görev yapacak.

TBMM İDARE AMİRLİĞİNE SERMAT ATAY GETİRİLDİ

MHP TBMM İdare Amirliği'ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ı görevlendirdi. MHP'de Grup Başkanvekilliklerine de Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, getirildi.

MHP'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi TBMM Grup Başkanvekilliklerine Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirilmiştir; TBMM Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan ile TBBM İdare Amirliği'ne ise Gaziantep Milletvekili Sermet Atay görevlendirilmiştir."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MHP Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ve Grup Yönetimi belirlendi - Son Dakika
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