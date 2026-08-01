MHP Melikgazi'de Güven Tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Melikgazi'de Güven Tazeledi

MHP Melikgazi\'de Güven Tazeledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Melikgazi İlçe Kongresi'nde Murat Titizbaş yeniden başkan seçildi, birlik mesajları verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde seçimlere tek liste ile giren mevcut başkan Murat Titizbaş güven tazeledi. Kongrede konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak, Kayseri Türkiye'de MHP'nin en çok oy aldığı şehir olacaktır" dedi.

Kayseri İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il teşkilatı ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan mevcut başkan ve başkan adayı Murat Titizbaş, "Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında Melikgazi'mizin 15. olağan kongresinde sizlere hesap etmenin gururunu ve heyecanını yaşıyorum. Bu önemli görevi bana yeniden layık gören ve partimizin her bir mensubuna sonsuz şükranlarımız sunarken, bu kutsal görevi bizlere nasip eden Allah' a hamdolsun" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da MHP'nin Kayseri'de dalga dalga büyüyen bir güç oluğunu ifade ederek, "Çünkü Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi dalga dalga büyüyen, her gün güçlenen, bu kongrelerle de daha da güçlenecek olan Kayseri'nin en büyük partisidir, kıymetli dava arkadaşlarım. Şimdi biz yıllardır bu teşkilatların içerisindeyiz ve zannediyorum işte 12. yılın içindeyiz ve kongreleri hep birlikte yapıyoruz.. Yani biz maziden atiye baktığımız zaman teşkilatların ne durumda olduğunu görme fırsatını en iyi şekilde bilenlerdeniz. Biz Kayseri'de gerçekten Genel Merkezimizin işte İsmail Başkan Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri'mizi temsil ediyor aynı zamanda ve Kayseri'ye destek veriyor. Ben daha çok Kayseri'deyim işte iki milletvekili olarak Kayseri'mize hizmet ediyoruz. Maziden atiye doğru baktığımızda hakikaten Kayseri'de bugün en disiplinli parti ve en güçlü parti benim gözümde Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bizler hizmet için buradayız ve bu davaya hizmet ediyoruz, bu millete bu büyük Türk milletine hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Allah da geri koymasın diye de dua ediyorum" şeklinde konuştu.

"Biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak Kayseri Türkiye'de MHP'nin en çok oy aldığı şehir olacaktır"

Salonda birlik ve beraberlik mesajı veren Ersoy, "Gerçekten dediğim gibi eğer biz bu birlik ve beraberliği bozmazsak Kayseri Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin en çok oy aldığı şehir olur ve olacaktır. Ben buna inanıyorum kıymetli hemşehrilerim. Birazdan Develi'ye geçeceğiz, oradan Yahyalı'ya geçeceğiz. Kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Hacılar'a geçecek. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Melikgazi İlçe Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Mevcut başkan ve seçilecek olan Murat Çizbaş başkanıma, yönetim kurulu üyelerine üstün başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah utandırmasın. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Hepinizi de ayrı ayrı yüce Allah'a emanet ediyorum" İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Yerel Haberler, Melikgazi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Melikgazi'de Güven Tazeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak TPAO, Bulgaristan kara sularında petrol ve doğal gaz arayacak
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Şevval Sam onları Haluk Levent’e karşı uyarmış ama... Şevval Sam onları Haluk Levent'e karşı uyarmış ama...
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi Gazeteci Cem Küçük için tutuklama talebi
Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı Ekran görüntüsü gelmedi Ünlü oyuncunun ifşa sözleri havada kaldı! Ekran görüntüsü gelmedi

17:48
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti Artık sadece anılardalar
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:50
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
15:36
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 17:51:08. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Melikgazi'de Güven Tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.