MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirdi - Son Dakika
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Politika

MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirdi

MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç\'i eleştirdi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirerek, doğruları konuşması ve saygıyı kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

21.04.2024 15:52  Güncelleme: 15:55
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirerek; "Aşkın Genç kendi partinin sana baskı yaptığını biliyorum ama korkma ve doğruları konuşarak sana duyulan saygıyı kaybetme" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Pınarbaşı Belediye Başkanlığını Deniz Yağan'ın kazandığı açıklanmış, yapılan itirazlar sonucu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimin yeniden yapılmasına karar vermişti. 2 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler öncesi CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy arasındaki söz düellosu sürüyor. Aşkın Genç'in sosyal medyadan yaptığı, "Benim 31 Mart gecesi Pınarbaşı Adliyesi'nde şahit olduğum, bir milletvekilinin devletin hakimine küfrettiği ve saldırdığıdır. Ben bir Kayseri milletvekili olarak sağduyu göstererek olayların büyümesini engellemek ve yatıştırmak için var gücümle çalıştım" açıklamasına cevap veren MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Aşkın Genç hala yalan söylüyorsun ve sana yakışmıyor" dedi.

Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Aşkın Genç hala yalan söylüyorsun ve sana yakışmıyor. Ben hakime küfür etmedim, orayı ahlaksız insanlar ile abluka altına alıp hırsızlık yaptırdığın ve bana fiziki olarak saldırttığınız FETÖ artıklarına küfür ettim. Senin tavırlarına ve söylemlerine kaymakam bey dahil o odada bulunan herkes şahittir. Ben yaptığım bir şeye 'yaptım' diyecek kadar yürekli bir insanım. Beni de sadece Kayseri değil Türkiye tanır. Kendi partinin ve partililerinin sana baskı yaptığını biliyorum ama korkma ve doğruları konuşarak sana duyulan saygıyı kaybetme derim. Pınarbaşı'nın siz yolunu bilmezken bizim yaptıklarımız ortadadır. Ne yapacaksınız? 2 Haziran'da yine hırsızlık yaparak belediye kazanıp zafer işaretleri ile demlene demlene kutlama mı yapacaksınız? ya da Sarız'da yaptığınız gibi helal ekmeğinin peşinde olan insanları mı işten çıkarıp perişan mı edeceksiniz? Pınarbaşı Belediyesi'nin borcunu sorduğunuz şu anda görevli vali yardımcımız ne cevap verdi neden açıklama yapamadınız? Biz yaptığımız her şeyin arkasındayız. Bunu unutmayın." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Milletvekili Baki Ersoy, CHP Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirdi - Son Dakika

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