MHP Milletvekili Baki Ersoy, Pınarbaşı seçimleriyle ilgili açıklama yaptı

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; yenilenecek olan Pınarbaşı seçimleri ile ilgili olarak açıklama yaptı. CHP Milletvekili Aşkın Genç'i eleştiren Ersoy; "Ne yapsaydık, bu haksızlığa kayıtsız mı kalsaydık? Hakkımızı savunmayarak susmamızı mı bekliyordunuz? Neden Aşkın Genç orada şahit olup onay verdiği haksız, hukuksuz işler için cümle kurmuyor?" dedi.

21 Mart seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanması kararını verdi. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy yaptığı yazılı açıklamada; CHP Milletvekili Aşkın Genç'i eleştirdi. "Neden Aşkın Genç orada şahit olup onay verdiği haksız, hukuksuz işler için cümle kurmuyor?" diyen Ersoy; "Biz milletin iradesine sahip çıktık. CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'nda, adliye koridorlarında kazandığımız seçimi YSK'nın 11 üyesinin tamamının onayladığı hırsızlık ve usulsüzlükler ile nasıl Pınarbaşı halkının iradesine saygısızlık yaptığını ortaya çıkardık. Ne yapsaydık, bu haksızlığa kayıtsız mı kalsaydık? Hakkımızı savunmayarak susmamızı mı bekliyordunuz? Neden Aşkın Genç orada şahit olup onay verdiği haksız, hukuksuz işler için cümle kurmuyor? Kaymakamın odasında hakim bey ile diyaloğumuza şahit olduğu halde neden küfür ettiğim kişinin hakim bey olmadığını, orada onayladığını ve hakim bey ile helalleştiğimizi gördüğü halde karakolda doğru söyleyip mahkemede şaşıyor? Sayın Aşkın Genç milletvekilim; o seçimi MHP 1100 oy fark ile kazandı ve tespitli ve YSK onaylı usulsüzlükler ile CHP kazanmış gibi algı yapıp hala mağduru oynamaya çalışıyorsunuz. Ama biz bunu her gittiğimiz yerde anlatmaya devam edeceğiz. Aziz hemşerilerimizin iradeleri ve tercihlerine saygılıyız ve onlar başımızın tacıdır. Kaldı ki; meclis kürsüsünden tarih boyunca en fazla Pınarbaşı ilçemizin adını zikrederek sizin siyaset ile uğraşmadığınız uzun yıllar boyunca Pınarbaşı dahil Kayserimizin bütün ilçelerine hizmet götürebilmek adına çok çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. 2 Haziran'da inşallah kıymetli Pınarbaşılı hemşerilerimiz gerekli cevabı sandıkta vereceklerdir" dedi.

Pınarbaşı seçimlerinin yeniden yapılması kararının ardından CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç; "Partimizin yerel seçimdeki başarısı; kapı kapı dolaşarak vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen, çözüm üreten, halkçı ve sosyal belediyeciliğe oluşturulan güven sayesindedir. Yaptığımız itirazları dikkate almayan il seçim kurulunun ve YSK'nın, kararları siyasi sebeplerle verdiği açıktır" ifadelerini kullanmıştı. - KAYSERİ