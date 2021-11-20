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MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: "Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur" - Son Dakika

MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: "Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur"

20.11.2021 13:45
MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: "Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur"

BATMAN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, 'Adım adım 2023 İl İl Anadolu' temalı programı kapsamında Güneydoğu'ya çıkarma yaparak, Batmanda program düzenledi.

BATMAN (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, 'Adım adım 2023 İl İl Anadolu' temalı programı kapsamında Güneydoğu'ya çıkarma yaparak, Batmanda program düzenledi.

MHP heyeti, 'Adım adım 2023 il il Anadolu' temalı programı kapsamındaki durağı Batman oldu. Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen MHP İzmir Milletvekili, Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu, açıklamalarda bulundu. Osmanağaoğlu, Milliyetçi Hareket Partisinin millet ve devlet menfaatine uygun her girişime destek verdiğini belirterek, cumhurun yüklediği büyük sorumluluğun gereğini harfiyen yerine getirmekte bir an olsun tereddüde düşmediklerini ifade etti.

Adı asırlar önce bengü taşlara kazınan büyük Türk milleti ne zaman bir badire ile karşılaşsa Türk milliyetçileri 'buradayım' dediğini belirten Osmanağaoğlu, Türk Devleti ne zaman birbiri ardına tuzaklar çekilmeye çalışılsa o tuzaklar Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bozulduğunu söyledi. Osmanağaoğlu, "Biliyoruz ki bu büyük milletin kaynağı ve kavgası bugün de aynıdır, değişmemiştir. Milliyetçi hareket Partisi, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin liderliğinde bugün de hem siyasi geleneğimizi sürdürmekte, Türk milleti için hayati meselelere temas etmekte hem de Türkiye'nin lider ülke olması için gereken bütün şartları yerine getirmektedir. İşte cumhur ittifakı, bu hassasiyetin neticesinden biridir. İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu hassasiyetlerimizin şekillendirdiği bir sistemdir, FETÖ'den PKK'ya kadar geniş bir yelpazeye yayılan hasın cephenin, Cumhur İttifakının Türkiye'nin yarınlarına katkı sundukça feryat etmesinin sebebi budur" dedi.

"Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur"

Devlet Bahçeli'nin şahsında mücessem hale gelen devletin ağır gölgesi, Ankara merkezli bir medeniyet tahayyülü kuranlara güven verdikçe gün yüzü göremeyeceklerini şer birlikteliği de çok iyi bilmekte olduğunu ifade etti. Osmanağaoğlu, "Muhterem Batmanlı hemşerilerim, bunu bildiğinizin farkındayız. Onlar da Cumhur İttifakının çizdiği tablonun Türkiye düşmanları için kabus, Türkiye için müjde hüviyetinde olduğunu göstermektedirler. Mukaddesatımıza el uzatanların, birliğimize kast edenlerin, geleceğimizi karartmaya çalışanların karşısında Cumhur İttifakı, cumhurun yani sizlerin verdiği güç ile varlığı aşılmaz bir set gibi durmaya devam edecektir. Sözlerimi Devlet Bahçeli beyin sizlere olan muhabbeti ifade eden şu cümlelerle tamamlamak istiyorum. 'Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi bir ve aynı görmek tam bir cinayettir. Terör örgütünün gayesi, varmak istediği menfur aşama da esasen budur. PKK ile Kürt kökenli kardeşlerimizi eşitlemek, milleti inkar eden, Türkiye'nin altını dinamitleyen kör bir tuzaktır. Bu tuzağa hiçbir sağduyulu vatandaşımız itibar etmeyecektir. Hiçbir dava arkadaşımız düşmeyecektir. Ortak kültür ve tarih şemsiyesi altında toplanan büyük bir aile olduğumuzun gerçeğini asla unutmadan sadırdan sadıra gönülden dile dökülen muhabbet ve kardeşlik mesajlarımızda herkesi bir gördük, birlikte kabul ettik" diye konuştu.

MHP heyeti, Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili MYK üyesi Tamer Osmanağaoğlu yanı sıra, MYK Üyeleri Muhammed Köse, Ali Uçak, Bahadır Alperen ve Alper Erdem katıldı. - BATMAN

MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur
MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur
MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur
MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur

Milliyetçi Hareket Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Batman, Kürt, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: 'Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP MYK üyesi Osmanağaoğlu: "Kürt kökenli kardeşlerim, milletimizin kopmaz birer mensubudur" - Son Dakika
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