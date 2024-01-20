MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hamdi Doğan, Partililerle Buluştu

MHP Niğde belediye başkan adayı Hamdi Doğan, partililerle bir araya geldi.

Doğan, partisinin il başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin ülke ve Niğde için çok önemli olduğunu söyledi.

Hiçbir zaman tutamayacağı sözü vermeyeceğini belirten Doğan, "Projelerimizin tamamı ayağı yer basan projeler. Niğde'de yeterli otopark yok. Kentimizin otopark sorununu akıllı robotik yöntemlerle çözeceğiz. Söz veriyorum belediyeyi aldığımızda ilk 6 ayda Niğde'nin trafik problemini çözeceğiz." dedi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de Doğan'ın, seçilmesi halinde kente önemli hizmetler yapacağını dile getirdi.