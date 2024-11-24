MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları" başkentte gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları" başkentte gerçekleşti

MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları" başkentte gerçekleşti Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 27 ilde düzenlenecek olan "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları", Ankara'da gerçekleşti.

24.11.2024 19:07
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MHP'nin "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları" başkentte gerçekleşti

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 27 ilde düzenlenecek olan "Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları", Ankara'da gerçekleşti.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Eskişehir ve Kırıkkale teşkilatlarından da katılım oldu. Programın açılış konuşmasını MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın yaptı.

Yeni yüzyılda değişen şartlar ile Türkiye'nin kendi yağıyla kavrulmaya zorlandığını aktaran Yalçın, ekonomiden güvenliğe, bölgesel adımlardan uluslararası ilişkilere kadar hemen her alanda kendi göbeğini kesmek durumunda olduğunu kaydetti.

Savaş ateşinin Türkiye'ye sıçramaması ve küresel aktörlerin Türkiye'yi kaosa sürükleyecek tahriklerinin etkisiz kılınması için, caydırıcı adımlar atılması gerektiğini belirten Yalçın, "Kendi mevcudiyetini koruyacak, kendi güvenliğini sağlayacak askeri güç ve imkanlara sahip olan Türkiye, iş başa düşünce ihtiyaç duyulan siyasi kararlılığı da gösterecektir. Ancak bunun yanında, içeride bütünlüğün sağlanması ve mevcut siyasi aktörlerin ortak tutum takınması lazımdır. Dile getirdiğimiz bu endişe verici tablo, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin; gerek PKK'nın siyasi kanadına, gerekse bütün iç siyaset aktörlerine yaptığı birlik/beraberlik çağrısının sıradan bir paradigma değişikliği hamlesi olmadığının delilidir. Ne var ki idraksizlik hummasından, akıl tutulmasından kurtulamayan bazı siyaset erbabı ve medya çevreleri, küçük düşünerek meseleyi dar kalıplara hapsetme ısrarından hala vazgeçmemiştir. Üstelik malum tarihi daveti karalama fırsatı olarak gören aynı çevreler, MHP'yi zarara uğratma gayretine düşmüştür. Bütün sabrımız ve iyi niyetimizle malum maksatlı çevrelere buradan bir kere daha sesleniyoruz: Resmin tamamına odaklanın, ayrıntıya takılmayın. Büyük düşünün. Hayat sürdüğümüz ve sınırlarını kanla, canla çizdiğimiz coğrafyayı kuş bakışı, hatta uydu bakışı inceleyin" diye konuştu.

"Bahçeli'nin daveti DEM'e emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır"

Devlet Bahçeli'nin tavrının asla terörizme verilmiş bir taviz olmadığının altını çizen Yalçın, "Bahçeli'nin daveti; parlamento çatısı altında sözde siyaset yapan bir partiye, DEM'e, emperyalizmin taşeronu olmaktan vazgeçme çağrısıdır. Safını ve yerini netleştirme, dostunu düşmanını belli etme uyarısıdır. ABD'nin mayın eşeği PKK ile bağlarını tamamen koparıp Türkiye partisi olma tavsiyesidir. Sayın Genel Başkanımız tarafından ısrarla, sabırla iyi niyet ve ferasetle dillendirilen çağrı; birlik, beraberlik ve bin yıllık kardeşliğin korunmasını hedeflemektedir. Bu çağrının temel gayesi, terörü ülkemizin gündeminden sonsuza kadar kaldırmaktır. Şehit cenazelerine, anaların ağıtlarına son vermektir. Bu davete ne cevap verilirse verilsin, devletimizin terörle mücadelenin tavizsiz sürdürülmesi noktasındaki azim ve kararlılığı asla değişmeyecektir. Teröristlerle asla müzakere edilmeyecek, bilakis terörle mücadele amansız surette sürdürülecektir. Bahis konusu davet, kamuoyundan da büyük destek almıştır. Mesaj, aziz milletimizce alınmıştır. Muhatabına da mehil verilmiştir. Yani ilanihaye geçerli değildir. Kimse kendini de başkalarını da kandırmasın. Kimse beyhude yere ucuz algı oyunlarına başvurmasın. Doğruyu eğriltme ve haklıyı haksız, masumu suçlu çıkarma çabası boşunadır. Sayın Genel Başkanımızın duruşu, MHP'nin tutumu; ucuz ve hamasi yaklaşımlarla, oy avcılığıyla, tribünlere oynamakla basite indirgenecek bir mesele değildir.

Türk milliyetçiliğinin siyaset meydanındaki sahibinin MHP olduğunu aktaran Yalçın, taklitçiliğin maya tutmayacağını ve rol çalmaya çalışanların, kendilerini gülünç duruma düşürdüğünü söyledi.

Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları kapsamında bugüne kadar 16 bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Yalçın, 48 ile eriştiklerini ve bugün itibari ile bölgesel toplantı sayısı 20'ye, katılımcı il sayısı da 60'a ulaştığını belirtti.

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Ankara, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'nin 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye Toplantıları' başkentte gerçekleşti - Son Dakika

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