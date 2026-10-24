MHP'nin çalıştayında yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e çıktığı belirtildi

MHP'de "Türk ve Türkiye Yüzyılında Demografik Dönüşüm ve Yaşlanan Nüfus Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin genel merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında, yalnızca yaşlılık meselesini konuşmak için toplanmadıklarını, aynı zamanda Türk milletinin geçmişiyle geleceği arasındaki köprüyü nasıl koruyacaklarını ve nasıl bir geleceğe hazırlandıklarını konuşacaklarını söyledi.

Türk kültüründe ak sakal, büyüğe hürmet, anne-baba duası, dedenin torununa anlattığı destan ve ninenin evladına öğrettiği geleneğin bulunduğunu belirten Yurdakul, yaşlı insanın geçmişten bugüne taşıdığı törenin, örfün, inancın, ahlakın ve milli şuurun en güçlü aktarıcılarından biri olduğunu anlattı.

Yurdakul, "Bu çalıştay, bizim için herhangi bir toplantının çok ötesindedir. Bu çalışma, köküne bağlı, büyüğüne sahip çıkan, yaşlısını yalnız bırakmayan ve her yaştaki vatandaşını milli varlığının ayrılmaz bir parçası kabul eden, Türk milletinin geleceğe hazırlanması meselesidir." dedi.

Yurdakul, bu çalıştayın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde 2 yıl önce gerçekleştirilen Aile Kurumu Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1 düzeyine çıkarak çift hanelere geldiğini, 9 milyon 583 bin kişinin yaşlı nüfus içerisinde yer aldığını aktaran Yurdakul, şunları kaydetti:

"Yaşlı nüfustaki artış sonucunda demografik dönüşümün, ekonomik, sosyal ve stratejik birçok sonucu vardır. İşgücü arzı daralır, sosyal güvenlik dengesi bozulur, sağlık ve uzun dönemli bakım ihtiyacı büyür, ekonomik büyümenin insan kaynağı bileşeni zayıflayabilir, girişimcilik ve yenilik kapasitesinin yaş yapısı değişir, bölgesel nüfus kayıpları ortaya çıkar, aile içindeki bakım yükü artar, kamu maliyesinin kuşaklar arası dengesi bozulur ve en önemlisi bir ülkenin milli güvenlik ve stratejik insan kaynağı etkilenir."

Ahmet Selim Yurdakul, yaklaşık 5 aydır 80 bilim insanı, akademisyen, uzman ve araştırmacının 8 ayrı çalışma masasında çalıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"1. masamız geriatri, yaşlılıkta sağlık. Birinci basamakta yaşlı izlemi, kronik hastalık yönetimi, koruyucu sağlık, geropsikiyatri ve yaşam sonu bakım modelleri değerlendirildi. 2. masamız gerontolojik perspektiften yaşlanma süreçleri. Aile içinde yaşlanma, tecrübe atölyeleri, ikinci üniversite ve yaşam boyu öğrenme çalışıldı. 3. masamız, bakım hizmetleri, uzun dönemli bakım ve insan kaynağı. Burada evde bakım, kurumsal bakım, denetim sistemleri detaylı olarak incelendi. 4. masamız ekolojik gerontoloji. Yaşlı dostu şehirlerden erişilebilirliğe, konuttan ulaşıma, afetlerde yaşlılarımızın korunmasından kırsal yaşlanmaya kadar şehirlerimizin geleceğini değerlendirdik. 5. masamız geronteknoloji, yapay zeka ve dijital sağlık. Burada telesağlık, akıllı ev sistemleri, giyilebilir teknolojiler, yapay zeka destekli bakım üzerine çalışmalar yapıldı. 6. masamız yaşlılık ekonomisi, sosyal güvence ve finansman. Burada emeklilik sistemleri, bakım sigortası ve üçüncü yaş turizmi masaya yatırıldı. 7. masamız kültür, maneviyat ve değerler ekseninde yaşlılık. Ak sakallı geleneğimiz, toplumsal hafıza, değer aktarımı ve kuşaklar arası kader birliği değerlendirildi. 8. masamızda ise yaşlanma politikaları, şiddetle mücadele ve hukuk ve yönetişim detaylı olarak incelendi."

Çalıştaya katkı sunan herkese teşekkür eden Yurdakul, çalıştayın raporunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edeceklerini aktardı.

Konuşmanın ardından, masa başkanları, çalıştaya ilişkin sunum yaptı.