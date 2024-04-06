MHP\'nin itirazı üzerine Kütahya\'da geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı

Politika

MHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulunun, (YSK) kararı ile Kütahya'da geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı.

Seçimlerin ardından MHP Kütahya İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kütahya Adliyesinde partilerin temsilcilerinin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı. - KÜTAHYA