MHP\'nin itirazı üzerine Kütahya\'da geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı

MHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulunun, (YSK) kararı ile Kütahya'da geçersiz oyların sayımına yeniden başlandı.
Seçimlerin ardından MHP Kütahya İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kütahya Adliyesinde partilerin temsilcilerinin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.
Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı. - KÜTAHYA
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İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden 29 kişinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Gül, farklı ilçelerde ikamet eden aileleri ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti ve maddi ve manevi desteklerini sundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı 41 mahallede 15 muhtarlık değişimi yaşanırken, kadın muhtar sayısı da 3'e yükseldi. Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı, en az 10 mahallede kadın muhtar istediklerini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden heyet, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında kısa bir toplantı gerçekleştirdi.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, hizmet binasının giriş tabelasını değiştirerek T.C. ibaresini ekledi. Uzun, tabela değişikliğinin önemli bir anlam taşıdığını belirtti.
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