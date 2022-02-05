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MHP'nin Kızılcahamam kampında sunumlar yapıldı - Son Dakika

MHP'nin Kızılcahamam kampında sunumlar yapıldı

05.02.2022 19:15
MHP'nin Kızılcahamam kampında sunumlar yapıldı

MHP'nin, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nda, Türkiye'nin dış politikası, ekonomi, Meclis çalışmaları, seçim ve siyasi partiler yasaları konularında sunumlar yapıldı.

MHP'nin, "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"nda, Türkiye'nin dış politikası, ekonomi, Meclis çalışmaları, seçim ve siyasi partiler yasaları konularında sunumlar yapıldı.

Partinin, 2023 seçimlerine yönelik geçen yıldan bu yana sürdürülen hazırlıklar kapsamında Kızılcahamam Patalya Otel'de düzenlediği 2 gün sürecek toplantılar devam ediyor.

Toplantının bugünkü oturumlarında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran "Türkiye'nin dış politikası", Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu "ekonomi", Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "seçim ve siyasi partiler yasaları", Grup Başkanvekili Erkan Akçay "Meclis çalışmaları" konularında sunum yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kızılcahamam, Türkiye, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'nin Kızılcahamam kampında sunumlar yapıldı - Son Dakika


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