MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere partililer tarafından karşılandı - Son Dakika
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Politika

MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere partililer tarafından karşılandı

MHP\'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere partililer tarafından karşılandı

MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, partililer tarafından karşılandı.

15.02.2024 19:36
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MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, partililer tarafından karşılandı.

MHP Genel Merkezi tarafından daha önce Sungurlu Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Haşim Özsaray'ın adaylığı geri çekilerek, yerine Dere aday oldu.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile ilçeye gelen Dere, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve partililer tarafından karşılandı.

Dere, daha sonra Sungurlu MHP İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Dere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Kayrıcı ise Muhsin Dere ile Sungurlu'ya güzel hizmetler yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'nin Sungurlu Belediye Başkan adayı Muhsin Dere partililer tarafından karşılandı - Son Dakika

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