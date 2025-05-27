MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu - Son Dakika
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Politika

MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu

MHP\'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
27.05.2025 16:42
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MHP, TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ı, TBMM İdare Amiri olarak da Gaziantep Milletvekili Sermet Atay'ın ismini Meclis Başkanlığına bildirdi.

MHP'de TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde görev yapacak Meclis Başkanvekili ve TBMM İdare Amiri belirlendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzasıyla Meclis Başkanlığına gönderilen yazıda, Meclis Başkanvekili olarak İstanbul Milletvekili Adan ve TBMM İdare Amirliği için ise Gaziantep Milletvekili Atay'ın isimleri bildirildi.

MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİ 3 HAZİRAN'DA

Meclis'in 28. Yasama Dönemi'nin ikinci dönemi için de seçimler yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un görev süresinin 7 Haziran'da sona ermesi nedeniyle Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak. Seçim süreci 28 Mayıs'ta başlayacak. Siyasi partiler, Meclis Başkanlığı için adaylarını belirleyecek. Başkanlık seçimi ise 3 Haziran'da gerçekleşecek. Meclis Başkanlığı'nın yanı sıra, siyasi partiler, Meclis Başkan Vekillerini, Meclis Başkanlık Divanı üyelerini ve grup yönetimlerini de bu süreçte belirleyecek.

KURTULMUŞ YENİDEN ADAY GÖSTERİLECEK

AK Parti kulislerinde, Meclis Başkanlığı için Numan Kurtulmuş'un yeniden aday gösterileceği ve bir dönem daha bu görevi yapacağı konuşuluyor. Meclis Başkanı seçiminin birinci ve ikinci turlarında üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy aranacak. Üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy yeterli olacak. Cumhur İttifakının adayının üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Soğancı:
    ULAN BİR MUCİZE OLMALI VE MUHALEFETİN ADAYI SEÇİLMELİ BAK BAKALIM ONDAN SONRA NASIL OLUYOR TÜRKİYE.... ŞEREFSİZİM ERKEN SEÇİM KARARI ÇIKARDI KURTULURDUK BARİ.................. FREE EKREM 2 2 Yanıtla
  • Bilal İnci:
    Toplamasın şevkati ,rakıcı arkadaşlarını meclise de ; üç gün sonra meclista çilingir sofrasını görmeyelim bu sarhoşun :-D 1 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Bu Numan Bey’e nasıl bakıyorsunuz? Delikanlı mı? Sözünün eri mi? :)) ya da ülkeyi aydınlığa götürüyor mu? Nedir yani olayınız? 1 0 Yanıtla
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