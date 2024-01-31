Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Osmaneli Belediye Başkan adayı olarak Ömer Oyar'ın açıklanması üzerine ilçe teşkilatının istifa etmesinin ardından İlçe Başkanlığına Saim Turan atandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzalı 'Yetki Belgesi'yle MHP Osmaneli İlçe Başkanlığına Saim Turan atandı.
Saim Turan, görevi almasının ardından yaptığı açıklamada, MHP Lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere kendisini göreve layık gören herkese teşekkür etti. Saim Turan, genç ve dinamik bir kadroyla göreve geldiklerini belirterek, "MHP Osmaneli Belediye Başkan Adayı Ömer Oyar'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde başarıya ulaşması için hızla, azim ve kararlılıkla yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız" dedi.
MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ise yeni başkan ve yönetimine başarılar diledi.
Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
"Şevket Bilge, Tuğcan Keskin, Akın Korkmaz, Cihan Acar, İbrahim Yaşar, Mehmet Akif Elitok, Sezgin Çelik, Ömür Özel, Adnan Aydın, Burak Gültekin, Şenol Cengiz, Serdal Ay, İsmail Nalbant, Muhammed Rahmet, Emin Yıldız, Yusuf Kalay, Faruk Nimet, Uğur Çetinkaya, Cengizhan Cengiz, Kadir Üstün." - BİLECİK
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