 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MHP Söğüt Belediye Başkan Adayı İsmet Sever Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Söğüt Belediye Başkan Adayı İsmet Sever Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt Belediye Başkanı adayı İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sever, yaptığı açıklamada Milliyetçi Hareket Partisi'ne olan bağlılığının devam edeceğini belirtti.

MHP Söğüt Belediye Başkan Adayı İsmet Sever Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi
25.01.2024 - 18:28,
Abone Ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söğüt Belediye Başkanı adayı İsmet Sever, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Söğüt ilçesinde Cumhur ittifakının da adayı olan İsmet Sever sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiğini bildirdi. Sever, yaptığı açıklamada "Mensubu olmaktan onur ve şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi Söğüt Belediye Başkan adaylığından, sağlık sorunlarım nedeniyle affımı istiyorum. Bundan sonraki süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve liderimiz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye bağımlılığımın ve sadakatimin tavizsiz şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.

Mevcut belediye başkanlığını da yürüten İsmet Sever, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından aday gösterilmişti. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, İsmet SEVER, Söğüt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Söğüt Belediye Başkan Adayı İsmet Sever Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika


20:12
TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok TBMM'de AK Parti ve DEM Parti arasındaki tartışmaya Meclis Başkanvekili Adan dahil oldu: Türkiye sınırları içerisinde öyle bir yer yok
19:57
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Söğüt Belediye Başkan Adayı İsmet Sever Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement