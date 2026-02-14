MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun - Son Dakika
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun

14.02.2026 15:41
MHP'li Halil Öztürk, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na çağrıda bulunarak; arkadan çarpmalı trafik kazalarında ölümlü riskinin en aza indirilmesi için, TIR, kamyon gibi ağır tonajlı araçlara şok emici tampon uygulamasının zorunlu hale getirilmesini istedi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, TIR, kamyon çekici gibi ağır tonajlı araçlara "darbe sönümleyici/şok emici" tamponların takılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

2024'TE 10 BİN 306 KAZA VE 527 CAN KAYBI

Resmi kaza verilerine dikkat çeken Öztürk, "Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında 2024 yılı verilerinde, "arkadan çarpma" kaynaklı ölümlü–yaralanmalı kaza sayısı 10.306 olarak yer alırken; bu kazalarda 527 vatandaşımız hayatını kaybetti, 19.313 kişi yaralandı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aylık bülteninde, 2025 yılı genelinde "Arkadan Çarpma: 33.326" kaydı yer alıyor" dedi.

ABD, KANADA VE İNGİLTERE'DEN ÖRNEKLER

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre; MHP'li Öztürk; şok emici tampon uygulamalarının ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde yasal zorunluluk olduğuna işaret etti. Öztürk, "ABD'de römork ve yarı römorkların arka korumasına ilişkin standartlarda "arka darbe korumasının yeterli dayanım ve enerji yutma sağlaması" hedefleniyor; teknik çerçeveler, altına giriş (underride) riskini azaltacak performans kriterlerine dayanıyor. Benzer şekilde Kanada'da arka koruma donanımı için enerji absorpsiyonu ölçümüne dayalı test metodolojisi tanımlanmış durumda" ifadelerini kullandı. İngiltere'de ise, belirli ağır araçlarda yan koruma ve sürücünün görüşünü artıran ekipmanların zorunlu tutulduğu "Daha Güvenli Kamyon Programı" ile güvenlik standardının sadece kağıt üstünde bırakılmadığını belirtti.

BAKANLIĞA ÇAĞRI

MHP'li Öztürk, çok sayıda ölüme neden olan büyük tonajlı araçlara arkadan çarpma kazalarında kayıpların azaltılması için, 17 Ocak 2008 tarihli "Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliği"nde değişiklik yapılması çağrısında bulundu. Öztürk, "Arka koruma donanımı, araç altına girişini önleyecek şekilde yeniden tanımlanmalı. Sadece "var/yok" denetimi değil, darbe sönümleme/enerji yutma gibi performans kriterleri mevzuata girmeli" dedi. MHP'li Öztürk, "Uygun kredi, vergi avantajı, sigorta primlerinde iyileştirme gibi araçlarla küçük ölçekli taşımacıların sisteme uyumu hızlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

Künye
14.02.2026 15:45:39.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
